北榮高齡醫學中心發表增肌減脂最新研究

台北市立關渡醫院院長陳亮恭日前(12/03)於2021年台灣醫療科技展發表最新的研究報告，以成人營養品「Sarcojoint®基力加」搭配每週運動，實驗證實12週可明顯提高體能表現、提高血中維生素D濃度、相對降低體脂肪及增加肌肉量。

這篇研究報告剛於今年11月在Experimental Gerontology期刊接受，預計明年初刊登，研究由台北關渡醫院院長陳亮恭及台北榮總高齡醫學團隊進行臨床試驗後發表，研究收案80位50歲以上中高齡民眾，進行雙盲隨機實驗，實驗組補充基力加一天兩次，對照組則服用維他命B，兩組皆每週於健身房運動45分鐘以及在家運動兩次30分鐘，最後納入66位受試者分析。

由於平均壽命持續延長，現代人為了追求健康的高齡生活品質，預防肌少症、改善身體組成和增加體能成為共同追求的健康目標，紛紛投入走路、跑步、重訓、爬山等運動來增加肌力和體能。陳亮恭院長指出，一般人在40歲以後，肌肉量會以每十年減少8％的速度流失；70歲後則以每十年減少15％的速度加速流失，肌肉量變少且肌力不足，稱之為肌少症，進而導致四肢無力而容易跌倒，嚴重時會骨折與失能，甚至增加死亡風險。

這份研究報告顯示，在運動之外，補充Sarcojoint®基力加在提高體能、增肌減脂能有更好的表現。陳亮恭院長指出，台灣人口年齡結構快速高齡化，2025年即將邁入超高齡社會，65歲以上人口占總人口比率將達到20%。但台灣有一種不健康的長壽現象，以2018年的平均餘命80.69歲來看，健康平均餘命是72.28年，不健康生存年數是8.41年，不健康生存年數持續增加，健康生活習慣需要徹底的調整，亞洲長者肌少症盛行率大約10，推估台灣約有近40萬名長者為肌少症，因此，確保足量蛋白質飲食很重要，本研究證實多元含阻抗運動搭配補充含支鏈胺基酸配方具有顯著成果，唯有維持正常體能和身心狀態，才能享有更長的健康平均餘命。

附註：「Sarcojoint®基力加」是綜合配方的口服營養補充劑，包含多種必須胺基酸、維生素D、葡萄糖胺、軟骨素和鈣，搭配運動使用，有助維持肌肉正常生理、骨骼健康與神經營養，進而確保行動力。