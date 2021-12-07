磁量生技聯合瑞典頂尖大學 建立失智症抽血檢驗資料

根據臨床醫學研究，2050年全球失智症患者將超過1億5千萬人，每年照護費用可興建800餘棟台北101大樓，顯示失智症對社會經濟造成相當沈重負擔。磁量生技「免疫磁減量阿茲海默症血液檢驗」重大發明能協助民眾早日預防失智症，並期許讓患者人數大幅下降。

磁量生技總經理楊謝樂指出，已開發中國家對失智症更加重視，經由多年努力，目前已成功將「免疫磁減量阿茲海默症血液檢驗」行銷至歐洲，震驚全球醫學界。日前已順利將檢驗分析儀安裝於瑞典，且榮幸能與攜手與全球失智症醫學占重要地位的瑞典哥德堡大學醫學院附屬醫院密切合作，從建立歐洲人數據資料開始進展至臨床篩檢，擴大對人類大腦健康防護效益。

台灣衛福部自2020年底以第三類新醫材審查規格，通過磁量生技免疫磁減量阿茲海默症血液檢驗產品，目前全台超過60家醫療院所，加入抽血篩檢失智症行列，為台灣人民大腦健康做第一道即時防護。目前醫界一致認為定期檢查及良好生活習慣，是預防阿茲海默症的良策，而抽血檢驗類澱粉蛋白及濤蛋白含量，則是經常性定期檢驗最佳方法。

吉蔚精準檢驗總經理莊佳霖表示，起初宣導該新品時實屬不易，但隨著民眾對於失智症知識越來越豐富時，即開始重視自己大腦健康，還有許多中年人會擔心父母大腦健康，陪同父母一起來做檢查。

楊謝樂進一步指出，雖然歐洲目前最普遍失智症篩檢為抽取脊隨液檢驗，但隨著新產品問世，篩檢方法逐漸改變中。許多歐洲醫學專家強調，未來抽血蛋白質檢驗將會迅速成為臨床使用主流，因此磁量將會更加快腳步，朝向早日讓全球都有便利可靠大腦健康檢驗工具。