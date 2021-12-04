北醫大創新醫材守護腎友 雙和園區打造生醫矽谷

「精準醫療」已成為全球醫療發展趨勢，而「智慧創新」則提升精準醫療的進步。2021臺灣醫療科技展熱烈登場，北醫大體系展示旗下六院的「精準醫療」成果，讓民眾窺見臺灣生醫矽谷的未來藍圖。

臺灣慢性腎臟病盛行率高達12％，洗腎患者逼近10萬人已位居全球第一。但洗腎病友卻很少知道自己賴以維生的洗腎廔管長期使用下，常見併狹窄、血栓、假性動脈瘤等併發症，若沒有緊急就醫疏通「生命線」，屆時血管阻塞無法洗腎，必須以侵入性方式擴大治療。

主打「精準醫療．智慧創新」的臺北醫學大學暨醫療體系，參加12月2日至5日於南港展覽館舉辦的「2021臺灣醫療科技展」，結合「一校六院」特色，展示卓越的醫療科技研發成績。由台北市政府委託北醫大經營的萬芳醫院，發表全台首創「洗腎動靜脈廔管狹窄偵測器」，僅需20秒就能判斷洗腎廔管是否狹窄，及時守護血管健康。

監測「生命線」脈動，守護腎友健康

洗腎動靜脈廔管的建構，無論是自體或人工，皆為了要讓腎友能順利以扎針方式進行血液透析，每周須進行3次洗腎療程，造成使用率頻繁的廔管容易發生狹窄或阻塞。萬芳醫院院長、腎臟醫學專家陳作孝表示，在現行檢查設備供不應求情況下，洗腎病友須等候3個月才能檢查一次屢管狀況，因此無法及早發現、及早疏通，一旦發生狀況，要花費數萬元擴張或重建廔管，嚴重時則恐有急性腎衰竭危險。

萬芳醫院院長陳作孝展示「洗腎動靜脈廔管偵測器」，說明其實際應用與未來發展。圖／台北醫學大學提供

此次萬芳醫院攜手Above-Care團隊共同研發並展出榮獲國家新創獎「洗腎動靜脈廔管狹窄偵測器」，圓柱體外型、宛如短版萬花筒的偵測器，運用都卜勒效應（Doppler effect）結合AI人工智慧，藉由錄製廔管中血流通過的音波，判讀洗腎病患廔管是否有狹窄、阻塞情形。

「廔管偵測器外型輕巧，就像一顆腎友的隨身式電子聽診器，操作簡易，也不會感到疼痛，準確度高達90％，可透過音波起伏推算廔管趨勢變化，讓病患知道何時可能會出現堵塞，可延長廔管使用期限。」陳作孝強調，這種採用非侵入性的科技，「傾聽」血流聲音，可監控洗腎廔管生命周期變化，為洗腎病友的一大福音。目前該偵測器已取得專利認證，亦正在進行商轉，未來可望能讓大多數腎友有能力負擔，擔任守護「生命線」健康之責。

萬芳醫院展出的「洗腎動靜脈廔管狹窄偵測器」，20秒就能測出廔管是否有狹窄問題。圖／台北醫學大學提供

啟用雙和生醫園區，形塑創新生態系

此次北醫大體系會場中的最大亮點，聚焦於臺北醫學大學計畫打造「臺灣生醫矽谷」所擘劃的雙和生醫園區與「北醫加速器」。臺北醫學大學校長林建煌表示，量身訂製的個人化醫療已是未來主流趨勢，若結合生醫創新生態系，將成為後疫情時代，驅動醫療科技產業發展，強化國家競爭力的關鍵。

這座設有教學研究、生醫科技兩棟大樓，且為全國唯一擁有醫學大學、醫學中心及生醫產業「三位一體」的生醫園區，結合全台首創「生醫加速器」，能蓄積最佳實力，促進台灣生醫產業蓬勃發展。

臺北醫學大學副校長吳介信指出，近年政府致力推動生醫產業發展，以Bio-cluster為發想，結合醫學院基礎研究、醫學中心臨床應用資源，並提供新創育成、輔導，挹注資金的生醫園區卻未出現。於是仿效美國矽谷，將雙和園區打造一座能形塑台灣Gateway to Asia，甚至to Ｗhole World的生醫創新生態系。

臺北醫學大學事業長林俊茂強調，雙和生醫園區不但擁有產業匯集的聚落優勢，相較其他生醫園區最大不同之處，就是具備從研發到驗證、從人才培育到新創輔導、從資金鏈結到產學交流的一站式服務。尤其北醫大體系亦是此Bio-cluster的一員，能靈活運用既有資源，近一步協助業者解決各項痛點，充份發揮產、學、研、醫合作綜效，順勢帶動新北市中和地區的經濟發展。他總結，北醫大體系僅是生醫產業鏈中的一塊拼圖，當這塊拼圖拼上了，台灣『生醫矽谷』也就更完整了。