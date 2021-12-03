第一家引進「奧攝敏全身正子影像」 揪出攝護腺癌早期復發和轉移

國內第一家醫院引進「奧攝敏全身正子影像(Axumin,18F-Flucic lovine PET scan)檢查」，是台中海線區域醫院－童綜合醫院，該高端檢查設備近1年來檢查30幾位PSA指數過高患者，精準抓出轉移位置和病灶，能全身評估揪出微小惡性病灶，更早期發現復發轉移，提升國內精準醫療媲美歐美。

童綜合醫院核子醫學科曾能泉主任表示，國內攝護腺患者高達7000多例，攝護腺癌患者在手術後都要定期追蹤，多數以抽血檢驗PSA指數監控，以往當指數過高時擔心復發或是轉移，只能透過局部電腦斷層或是磁振造影找出病灶，現在有奧攝敏全身正子影像檢查，患者打入胺基酸示蹤劑，精準偵測全身的攝護腺癌病灶，減少正常組織的破壞，讓患者更安心接受治療追蹤。

童綜合醫院核子醫學科曾能泉主任在台北醫療科技展，暢談精準影像一次解出PSA上升的謎題，民眾認真聽講並發問。圖/王妙琴

童綜合醫院擁有出類拔萃的泌尿腫瘤治療團隊，加上全身正子影像檢查，幫助更多患者更精準醫療。

童醫院與廠商研發銀髮族桌遊，透過遊戲互動教導長輩地中海飲食，刺激反應，為推廣此桌遊開放長照機構免費索取。圖/王妙琴

目前童綜合醫院參加2021台灣醫療科技展，即日起至12月5日下午4點，每日精彩講座邀請醫師現場互動有獎徵答送精美小禮物，地點在台北南港展覽館一館4樓，攤位號：M508雲端展場。

12月4日(六)講座：上午11-12點，鄭伯智醫療副院長談「心臟外科手術新利器」;下午1-2點半，劉錦程主任與富邦曹宏宇總經理談「婦癌治療手術的新契機-達文西手術feat.富邦達文西保單」;下午2點半-3點半，許正典醫師談「心保聊健康-教你安心保眠的防疫處方」。

12月5日(日)講座：上午11-12點，署立桃園療養院郭博昭主任談「智慧穿戴」;中午12點半-下午1點，林益聖與劉天仁醫師談「次世代精準泌尿外科feat.醫乘智慧AlxURO」;下午1點-2點，林益聖醫師談「次世代精準泌尿外科feat.醫乘智慧AlxURO」;下午2點半-3點半，吳家碩心理師談「心保聊健康-教你好夢正酣的祕笈」。