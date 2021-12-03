台灣牙易通獲第20屆新創事業獎

dentall全球牙易通為台灣最大的牙科資訊整合平台，目前註冊牙醫師會員人數超過8,000人，約佔全台牙醫師人數50%，平台主要項目有：高品質的牙科材料、線上課程、實體課程及設備資訊。除了提供掛號及電子病歷系統以外，將會整合ERP、CRM等經營管理系統，並在病歷系統中導入AI引擎，對牙科放射影像作輔助診斷、疾病風險預測等深度學習，運用AI人工智慧重新定義牙科產業，並於日前榮獲第20屆新創事業獎。

牙易通執行長陳欽章指出，dentallHiS是一套專為牙科診所打造、符合最新資訊科技的雲端診所管理系統。除了牙科病歷數位化融入數據管理、AI影像輔助診斷功能外，還可數位技工單管理、從採購到庫存、盤點牙衛材管理模組，結合過去五年奠定的線上教育平台、牙科電商平台，提供牙醫師及診所，完整的數位解決方案。

公司2019年便成立越南分公司，目前在四大洲、12個國家，超過114用戶註冊使用，牙科診所也於去年在胡志明七郡成立。陳欽章表示，AI影響輔助診斷是團隊近期發展的重點，目前正與臺北醫學大學合作人體試驗案(IRB)有突破性的進展，即將進入醫療器材軟體的申請階段。預計明年將公司組織擴編，打造新的病歷管理系統，提供一般民眾看診、支付、雲端病歷庫，甚至全球牙科保險的服務。