瞄準無齡世代 超秦企業跨足高齡餐飲市場

超秦企業今年首度參加12月2日至5日在台北南港展覽館一館舉辦的台灣醫療科技展，於「無齡健康生活與運動健康科技」主題、攤位J區417號「超秦企業展區」展示多款銀髮友善及質地嫩化雞肉商品，歡迎民眾前往參觀。

飲食是預防醫學極為重要一環，台灣於2025年即將邁入超高齡社會，銀髮族飲食方式與營養攝取已成為民眾關注焦點。以生鮮雞肉產品廣布超市、量販的超秦企業，在台灣醫療科技展展示與食品工業發展研究所合作的「質地調整暨無磷酸鹽添加禽肉食材開發」技術轉移成果，將生鮮雞肉食材以物理與浸漬方式進行質地嫩化達到「容易咀嚼」標準，讓牙口不好的銀髮族也能享受原型食物的美味與營養。

國民健康署公布調查結果發現，超過六成65歲以上長者，因牙齒狀況或咀嚼吞嚥問題受限於吃的食物，可能會造成營養不良與影響身體健康。

為迎合高齡社會對於銀髮友善食材需求，超秦企業致力於開發各年齡層適口商品，超秦營運部副總經理焦文亮表示，目前已有6支商品獲選為Eatender銀髮友善食品，其中運用食品所「食材質地軟化調整技術」的雞胸食材產品更是業界首創，已達到「容易咀嚼」標準。

超秦企業於「無齡健康生活與運動健康科技」主題的超秦企業展區吸引許多人潮。圖／超秦企業提供

食品所食品質地設計單元主持人王怡晶研究員指出，市售雞肉食材經加熱後，皆超過「容易咀嚼」的硬度上限值，而食品所研發質地嫩化技術，從生鮮雞肉食材著手，不添加磷酸鹽等化學物質，僅藉由壓差浸潤滾打及浸漬配方組合等製程，即可達到肉質嫩化多汁效果，並維持食物原態，還看得到原來雞肉紋理，保留雞肉營養美味。透過超秦標準製程進行商品化，可滿足銀髮族餐飲市場需求。

面臨高齡社會飲食新風潮興起，焦文亮進一步表示，超秦將以「無齡主義」新概念貫穿旗下品牌所有產品線，第一步從銀髮友善食品出發，持續拓展適合於各年齡層的分眾商品，並順應Clean Label國際趨勢，朝向健康、潔淨、美味兼顧目標邁進，透過新技術，打破食材原始特性造成的年齡藩籬，讓無齡世代透過適合的飲食，享受美味、贏回健康。