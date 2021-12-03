創業楷模標竿！永鴻國際獲得第44屆「2021創業楷模獎」

中華民國全國創新創業總會，12月2日在台北圓山飯店舉辦第44屆創業楷模頒獎典禮。享有華人創業家最高榮譽的「2021創業楷模」，除了對全體得獎人在創業過程中經歷大環境的千錘百鍊，也將創造事業成就給予高度肯定。臺灣第一大動物藥廠永鴻國際生技總經理鍾威凱榮獲此項殊榮，展現楷模堅實的創新與經營能力，實為創業家的標竿典範。

永鴻國際生技總經理鍾威凱重視綠色生態養殖 許動物一個健康的未來。圖／永鴻國際提供

永鴻國際生技總經理鍾威凱，看準國際動物保健商機，2016年主動向董事會提出收購虧損連年的外商動物藥廠，並成功在2017年整合永信藥品分割的動物事業部門，成立永鴻國際生技。接手第一年，公司開始轉虧為盈；短短3年，永鴻營收已超過新臺幣11億元，一躍成為臺灣最大動物藥廠。

「永鴻國際生技成立初期，沒人知道公司在做什麼，也不知道鍾威凱是誰？」鍾威凱靦腆的回溯一下當年，不過，具有敏銳市場洞察力，深知醫藥保健品行業和運行潛規則，因此必須結合母公司品牌與資源行銷，才能獲得市場關注與認同。擁有精準掌握動物藥產業發展態勢的鍾威凱，深知歐美市場相當重視綠色生態養殖，因此協同美國廠商研發微生物發酵商品，迅速獲得客戶青睞，成為養殖業飼料添加市場上蛋白質酵素的第一品牌。

綠色養殖與精準用藥 研發友善動物用藥

永鴻目前發展的商品有三分之二是動物藥品、三分之一是飼料添加產品，林林總總已超過100個品項。「必須從關心動物健康的思維出發，才能為公司永續發展奠基。因此，『綠色養殖』、『精準用藥』，就是永鴻最重要的核心價值。」

鍾威凱以60年前問世迄今，國人耳熟能詳的「歐羅肥」為例；它是一種動物用複合抗生素加上胺基酸，因為在促進生長與預防疾病上具有一定成效，是國內畜牧業最普遍使用的動物藥。「若過量使用，就難免衍生抗藥性問題。」

此外，過去畜牧業者因擔心動物發生集體感染問題，不論生病與否都會餵食藥品，「最好的解決方法，就是用微生物發酵與天然萃取物等飼添產品取代預防性投藥。」永鴻以甘草、綠原酸為原料研發的產品，在流感好發季節，對動物上呼吸道有很好的預防效果，就算不慎染病也能減輕症狀，不會導致業者擔心的大規模死亡。「以補充益生菌來代替預防性投藥，就可以讓動物培養自己的免疫力。」

「改變傳統思維，是最重要的關鍵！」鍾威凱說，永鴻提供的是動物「健康維護方案」，而不是為了「肉比較好吃」。單純直白的理念，來自延續母公司永信創辦人「藥期毋藥」的創業初心，藥是做給家人吃的，同樣的，永鴻也要想方設法照顧好動物健康。

在總經理鍾威凱帶領下，為永鴻開創事業新版圖。圖／永鴻提供

永鴻擁有超過180 張國內動物產品許可證，以及中國大陸、東南亞、中南美等國家約30張外銷許可證。包括「歐羅肥」、「歐酸肥」、「金旺」、「安莫西林」、「胖胖」與「福碩酶」等，都是畜牧業界知名領導品牌。而其中20種動物保健產品，廣受海外客戶認可，外銷比重已達到2成，並持續成長中。

永鴻營收持續創造亮點，陸續獲得國家磐石獎、鄧白氏中小企業菁英獎以及2020 CRIF臺灣地區大型企業排名CRIF TOP500等獎項肯定，這全都要歸功於鍾威凱不斷深化核心專業能力，建構多元化產品與通路優勢，提升品牌競爭力所創造出來的亮麗成果。

鍾威凱對於永鴻未來的發展，規劃2023年IPO，並勾勒出5年內成為跨國集團的願景。「臺灣不像歐美國家擁有國際優勢，品牌在海外拓展相當辛苦，因此臺灣企業不只要做外銷，更要在當地深耕。」鍾威凱強調，未來將持續激發公司的創新研發能量、強化核心產品的多元化發展，全力布局全球市場，進而將永鴻致力打造成為最具國際競爭力的幸福企業，並實現全球動物藥廠領頭羊的目標。