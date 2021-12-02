諾亞克科技搶全球智慧健康照護市場 挑戰營收翻倍

盛弘醫藥董事長楊弘仁(自左至右)、諾亞克科技執行長沈家平、共同創辦人兼醫療顧問朱家緯與華碩全球副總裁暨營運長謝明傑在展場共同合影。圖／諾亞克科技提供
盛弘醫藥董事長楊弘仁(自左至右)、諾亞克科技執行長沈家平、共同創辦人兼醫療顧問朱家緯與華碩全球副總裁暨營運長謝明傑在展場共同合影。圖／諾亞克科技提供

首度跨足「電商系統解決方案」 啓動IPO計畫

勇奪今年台北市政府「亮點企業」唯一雙料獎項的台灣長照營收第一大醫療資訊平台「諾亞克科技」，12/2至12/5為期4天參加2021台灣醫療科技展假台北南港展覽館一館攤位N區725a號盛大登場。響應政府以居家及社區為基礎的長照政策，現場除了展示長照機構系統服務外，呈現便利友善在宅健康服務，如便捷居家服務業者核銷及管理平台、日間照顧家屬聯絡簿APP；深入社區健康，則提供托育服務APP及派車系統與APP等服務，打造健康照護全方位解決方案。

持續繳出亮眼營運成績的諾亞克科技，以「醫療耗材」、「醫療長照SaaS服務」及「電商系統解決方案」作為三大營運策略，進一步拓展健康照護生態圈，以醫療資訊平台與醫療耗材供應經驗，公開宣布即將跨足醫療「電商系統建置」，投入醫療耗材與系統供應，具體實踐「Partner for life」為中心的企業願景。為滿足全球龐大醫養服務生態圈需求，諾亞克科技將大幅提升境外營運重心，將完備台灣智慧醫療服務經驗輸出海外。

首跨足「電商系統解決方案」 預估客戶數年成長達3-5倍

諾亞克科技執行長沈家平表示，全球健康照護產業三大變革趨勢，包含由疾病治療轉為「預防保健及個人精準醫療」、疫情下催化居家與醫院間虛擬問診、遠距醫療等應用更仰賴「科技輔助」，以及全球醫護人員短缺更需「數位轉型」降低人力需求，健康照護數位化翻轉機構、居家與社區服務面貌，皆須仰賴數位資訊為基礎。

諾亞克科技執行長沈家平(左)、共同創辦人兼醫療顧問朱家緯(右)展示長照機構系統服務、長照派車App，打造健康照護全方位解決方案。圖／諾亞克科技提供
諾亞克科技執行長沈家平(左)、共同創辦人兼醫療顧問朱家緯(右)展示長照機構系統服務、長照派車App，打造健康照護全方位解決方案。圖／諾亞克科技提供

諾亞克科技累積服務超過500間長照單位及逾10萬名照護個案，近五年營業收入大幅成長超過30倍，並漸進推展服務。近年來健康照護數位浪潮興起，今年首度跨足醫療「電商系統解決方案」，可支援社區醫藥、零售通路及品牌客戶快速建置線上商城平台系統，並串接既有ERP模組，整合線上線下銷售通路，有效降低數位運營成本，一站式完成售後作業流程，落實電商服務模式且健全居家及社區健康照護。

諾亞克科技「電商系統解決方案」目前以醫藥通路客戶為主，2022年將大幅成長3-5倍的電商客戶數，未來也考慮將電商系統解決方案拓展至其他產業。

全球數位健康市場龐大商機 計畫進軍美國市場

據工研院市場分析，預計2023年全球智慧醫療照護市場將達2,200億美元，其中以美國占比最高、達68％，而全球數位健康市場自2017至2023年，複合成長率CAGR可達12％。放眼全球數位健康市場成長商機，諾亞克科技將專注海外市場，可望未來5年境外營收占5成以上。

諾亞克科技在醫療長照SaaS服務、醫療耗材及電商系統解決方案三大營運支柱下，預估2022年營收為5至7億，在多元營運發展下，預計2023年達10億營收目標，並啟動IPO計畫。

諾亞克科技也規畫將生理量測IoT裝置及AI智慧化軟體服務，進行跨產業整合連結；並積極洽談各領域要角，以深度合作結盟方式搶進健康照護市場。詳情可查詢官網: https://www.u-ark.com.tw/或活動網址：https://lihi1.com/XcSNV

文 陳又嘉

工商時報