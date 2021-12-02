諾亞克科技搶全球智慧健康照護市場 挑戰營收翻倍

首度跨足「電商系統解決方案」 啓動IPO計畫

勇奪今年台北市政府「亮點企業」唯一雙料獎項的台灣長照營收第一大醫療資訊平台「諾亞克科技」，12/2至12/5為期4天參加2021台灣醫療科技展假台北南港展覽館一館攤位N區725a號盛大登場。響應政府以居家及社區為基礎的長照政策，現場除了展示長照機構系統服務外，呈現便利友善在宅健康服務，如便捷居家服務業者核銷及管理平台、日間照顧家屬聯絡簿APP；深入社區健康，則提供托育服務APP及派車系統與APP等服務，打造健康照護全方位解決方案。

持續繳出亮眼營運成績的諾亞克科技，以「醫療耗材」、「醫療長照SaaS服務」及「電商系統解決方案」作為三大營運策略，進一步拓展健康照護生態圈，以醫療資訊平台與醫療耗材供應經驗，公開宣布即將跨足醫療「電商系統建置」，投入醫療耗材與系統供應，具體實踐「Partner for life」為中心的企業願景。為滿足全球龐大醫養服務生態圈需求，諾亞克科技將大幅提升境外營運重心，將完備台灣智慧醫療服務經驗輸出海外。

首跨足「電商系統解決方案」 預估客戶數年成長達3-5倍

諾亞克科技執行長沈家平表示，全球健康照護產業三大變革趨勢，包含由疾病治療轉為「預防保健及個人精準醫療」、疫情下催化居家與醫院間虛擬問診、遠距醫療等應用更仰賴「科技輔助」，以及全球醫護人員短缺更需「數位轉型」降低人力需求，健康照護數位化翻轉機構、居家與社區服務面貌，皆須仰賴數位資訊為基礎。

諾亞克科技執行長沈家平(左)、共同創辦人兼醫療顧問朱家緯(右)展示長照機構系統服務、長照派車App，打造健康照護全方位解決方案。圖／諾亞克科技提供

諾亞克科技累積服務超過500間長照單位及逾10萬名照護個案，近五年營業收入大幅成長超過30倍，並漸進推展服務。近年來健康照護數位浪潮興起，今年首度跨足醫療「電商系統解決方案」，可支援社區醫藥、零售通路及品牌客戶快速建置線上商城平台系統，並串接既有ERP模組，整合線上線下銷售通路，有效降低數位運營成本，一站式完成售後作業流程，落實電商服務模式且健全居家及社區健康照護。

諾亞克科技「電商系統解決方案」目前以醫藥通路客戶為主，2022年將大幅成長3-5倍的電商客戶數，未來也考慮將電商系統解決方案拓展至其他產業。

全球數位健康市場龐大商機 計畫進軍美國市場

據工研院市場分析，預計2023年全球智慧醫療照護市場將達2,200億美元，其中以美國占比最高、達68％，而全球數位健康市場自2017至2023年，複合成長率CAGR可達12％。放眼全球數位健康市場成長商機，諾亞克科技將專注海外市場，可望未來5年境外營收占5成以上。

諾亞克科技在醫療長照SaaS服務、醫療耗材及電商系統解決方案三大營運支柱下，預估2022年營收為5至7億，在多元營運發展下，預計2023年達10億營收目標，並啟動IPO計畫。

諾亞克科技也規畫將生理量測IoT裝置及AI智慧化軟體服務，進行跨產業整合連結；並積極洽談各領域要角，以深度合作結盟方式搶進健康照護市場。詳情可查詢官網: https://www.u-ark.com.tw/或活動網址：https://lihi1.com/XcSNV