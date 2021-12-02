義大及義守於台灣醫療科技展主題亮相

2021台灣醫療科技展於12月2日至12月5日，在台北南港展覽館一館隆重登場，義大醫療及義守大學今年以「細胞治療、AI藥局、纖體減重、專利研發」等主題，向民眾介紹義大最新的醫療科技與體驗。

義大醫院的細胞治療服務，在杜元坤院長的領軍下，在近幾年內竄出成為義大醫院的服務特色，也是今年醫療科技展的主軸。杜元坤院長去年首次在醫療科技展中發表自體軟骨細胞層片治療膝關節軟骨缺損的結果，受到民眾熱烈的迴響，今年也將在12月4日再次發表最新的治療成果，發表會中杜元坤院長將進一步闡述這項新科技帶來的醫療成效以及未來發展。在細胞製造平台的建構上，義大目前在醫療體系內已經完成GTP細胞製程中心運作，正準備利用自產的細胞製品進行臨床試驗及臨床服務。加上義守大學的研發量能，使得義大自成一個完整的研發實證系統，能夠從實驗室橋接到臨床，不但可以自行開發細胞產品，也可以協助生技業者從研發、驗證、製造、品管到臨床實證，一路打通關，促進再生醫學與細胞治療產業發展。

今年義大醫療主題館的第二大焦點，是義大藥劑部的研發與應用。義大藥劑部與義守大學繼2020年合作展出智慧藥局之智能原型設備，獲得民眾高度注目後，今年再推出以「義PASS-精準藥事管理 智慧整合E療」為主題，展現義大藥劑部持續努力提升藥事作業品質與運用智慧AI資訊科技，建構創新之智能藥局。義大藥劑部為呈現近年來努力規劃智能藥局的夢想藍圖，今年特別展示三個專區，包括智能藥局專區、整合Ｅ療與榮耀專區、遊戲互動專區。在這三個專區內介紹了藥劑部門將智慧科技導入職場，利用AI智能辨識、智慧盤點、疫苗冷藏溫度監控與取藥精實閉環管理、急救車藥品訊息即時傳遞等專利技術，輔助藥師正確調劑，改善病人用藥安全。義大藥劑部也展示三項已取得專利技術的應用軟體APP，包括用「藥義學堂」、「AI化療調配一把抓」、「顯影劑藥清楚行動智慧衛教」，利用實用的手機軟體方便民眾在生活上的應用。另一方面，在醫療展現場，設計了拼圖動動腦、藥袋對對碰與骰子轉轉運等多項小遊戲，遊戲設計寓教於樂，融合多種藥學相關知識，希望藉由與民眾互動傳遞藥學相關知識。

纖體減重主題也是義大的特色醫療，義大大昌醫院纖體健康中心宋天洲主任表示：「此次展會將由精準醫療切入，帶領民眾了解並關注肥胖症議題，現今台灣肥胖人口不分男女，近半數有過重(BMI 在24-27)、甚至是肥胖(BMI大於27)的問題。台灣於1981年執行第一例減重代謝手術後，醫療技術便不斷精進，現階段以腹腔鏡手術為主流，有傷口小、修復期短、安全性高等優點，為病態性肥胖者的福音。」在本次展會中義大大昌醫院纖體健康中心將展示精準服務流程，並在現場接受民眾諮詢。

義守大學繼2018年提出「ISU跨域創新、競逐全球」的十年計畫，義守大學便於去年成立「智慧科技學院」，近期更獲得教育部核定新設「醫學科技學院」，展現發展格局與企圖心。校長陳振遠表示：健康醫學與智慧科技是國際趨勢兩大主軸，學校把握最佳時機競逐全球，近兩年來積極跨域整合，在健康醫學中引入智慧科技，鼓勵學校師生跳脫框架，翻轉產研合作模式，以「跨域創新、競逐全球」為教學發展主軸，更跨域整合健康醫學與智慧科技領域進行研究。2021台灣醫療科技展義守大學特別聚焦在「健康醫學」與「多功能醫療器材」兩大主軸，展現研究團隊最新研發的醫療科技與創新醫療應用成果。本次義守大學共展出18件專利研究作品，涵蓋中、西醫學兩大領域，其中包括：雷射針灸系統、藥學應用、多功能醫療器材、神經網路與疾病預測相關研究、各類創新萃取技術、各種新型態檢測與治療方法等，落實結合智慧科技與現代醫學的目標。