温昇豪出席活動見證纖維母細胞技術在台合法

三顧生醫研發台灣第一項細胞治療進入皮膚修補與再生，全球研發嶄新「M Cell」細胞治療新技術，透過自體細胞採集，訂製無暇美肌，讓肌膚循序漸進地呈現自然健康狀態。三顧生醫今（2日）邀請『時光男神』温昇豪擔任首位見證者，温昇豪已邁入不惑之年，發現在體力上，如果熬夜時會明顯感受到疲憊，且臉部肌膚膠原蛋白隨著時光流逝，沒有年輕時緊實。

温昇豪雖平時靠運動且多喝水與保健食品維持體力，敬業的他為讓觀眾在螢光幕前感受他渾厚費洛蒙般魅力，因此上網研究，發現三顧生醫的細胞治療技術，「我已經完成療程兩個多月，主要發現加強皮膚狀態，變得較無老化痕跡，最近拍照還被攝影師誇，肌膚狀態很好」，因此他決定與三顧生醫合作，成為首位的見證者。

温昇豪近期在夯劇《茶金》出任男主角，該角堪稱是先驅者，看見未來趨勢打造新竹北埔一帶的化肥廠，帶動茶葉發展，而此次他擔任三顧生醫細胞治療技術的首位見證者，更是他看準一個新技術在台灣已合法，是未來醫學的嘗試，再加上團隊相當優秀，所以不加思索地答應成為見證。

温昇豪在該形象廣告上扮老，問他有想過十年後的模樣？他說：「聽說人到50歲氣質和心境會達到完美的平衡。」再問他害怕變老？温昇豪透露：「我不害怕變老，我覺得老有老的價值。老是生命中循環很正常的一部分，但老要老得有態度有氣質，不要老了就像個糟老頭。」自認希望十年後，雖時光在身上留下了歷練，但透過細胞治療技術，讓肌膚看起來無歲月痕跡，不至於過度老化。

温昇豪坦言會想與十年後的自己說聲辛苦了，「加油，人生還有很多應盡的義務跟責任要做。」十年後最希望自己的女兒有一個無憂的環境長大。此外他今年主演兩部戲劇《火神的眼淚》與《茶金》皆成為今年爆款劇之一，問他擔心在明年金鐘獎上自己打自己？他謙虛：「整個團隊的配合才是重點，成功不必在我。這兩部戲都非常成功，能參與其中已經是非常感激。」