利用自體骨髓間質幹細胞 治療脊髓損傷有望

全國「首家」通過衛福部核准，自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷申請計畫， 透過病患案例，日前以「細胞治療」為主題舉辦記者會，以尖端醫(4186)卓越細胞培養技術與管控能力，加上花蓮慈濟醫院在幹細胞治療的領先研究，期望突破現行醫療上的侷限。

衛福部常務次長石崇良指出，花蓮慈濟醫院在特管法修訂頒布後，不僅是首家提出申請細胞治療計畫的醫院，也是第一家通過骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷的團隊。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，這不僅開啟臺灣脊髓損傷治療新里程，也希望能突破現行醫療上的侷限，為病人找到新的契機。

尖端醫董事長蘇文龍致詞。圖／尖端醫提供

第一家通過骨髓間質幹細胞(BM-MSC)治療應用脊髓損傷、退化性關節炎及膝關節軟骨缺損許可的尖端醫董事長蘇文龍表示，尖端醫是第一家通過免疫細胞及間質幹細胞GTP製備核准的生技公司，目前通過衛福部核定的細胞治療案計七案，未來將持續與各醫院合作，搭配一流細胞品質，持續將幹細胞治療技術帶至全國各個角落，期許幫助飽受因為關節炎站不了與脊髓損傷動不了的病患為使命。

花蓮慈濟醫院主任邱琮朗指出，細胞治療持續在進展當中，骨髓幹細胞運用在臨床上是目前最成熟的技術，以國外的經驗來說，有些病人下半身能恢復到有知覺，這些都對病人日常生活上改變非常大。

花蓮慈濟醫院收案，因車禍導致脊髓損傷的患者，今年才25歲，胸部以下完全癱瘓，上廁所得靠自己導尿來排泄，「撞擊造成的腦部創傷」導致他感受不到飢餓，也喪失了自主生活的能力，25歲的人生完全變了樣。而自體骨髓間質幹細胞治療，利用間質幹細胞特有的免疫調節與細胞分化的能力，可誘導神經細胞再生，有機會使斷裂的神經傳導恢復。

尖端醫細胞醫學部副處長陳鈺霖，分享幹細胞在神經損傷的應用。圖／尖端醫提供

尖端醫細胞醫學部副處長陳鈺霖說明，尖端醫不只有完善的品質管理系統，還俱有細胞自行檢測能力，在細胞產品送到醫院前，提供完整報告，讓醫師和病患在臨床使用上更有信心。

尖端醫依循特管辦法提供合作醫療院所全方位服務，包括「特管送件、教育訓練、專人服務、專人傳送及專業製備」等五大服務優勢，規劃未來海外發展將以東南亞為主、大陸為輔進行細胞整廠輸出，提供實驗室建置、軟硬體協助等服務。