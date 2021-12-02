向榮生技榮獲國家級「藥物科技研究發展獎」藥品類金質獎

向榮生醫科技股份有限公司(興櫃代號：6794)榮獲由衛福部及經濟部合辦之第20屆「藥物科技研究發展獎」藥品類金質獎殊榮，再次肯定向榮生技用於膝骨關節炎幹細胞新藥研發成績。

每年都是業界期待參與並激烈角逐的國家級認證「藥物科技研究發展獎」於11月30日揭曉各項參賽類別的贏家，向榮生技研發中的幹細胞新藥「ELIXCYTE®」在競爭最激烈的「藥品類」獲得第一名的金質獎，這個獎項代表向榮生技的新藥研發經過專家委員的嚴謹評審後得到最高榮譽的肯定。

向榮生技本次獲獎為研發中的幹細胞新藥「ELIXCYTE®」，主要用於治療膝骨關節炎，經衛福部核定已在台灣完成Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗，為台灣相關臨床研究中進度領先者。同時向榮生技也在進行治療慢性腎衰竭之臨床試驗，目前二期收案中。同樣令人驚豔的是，向榮自行研發成功之超低溫生物製劑儲存凍管亦於110年五月取得衛福部第二等級醫材許可證，便利臨床使用及長期安定儲存並取得業界極大的正面迴響。

向榮生技專精於幹細胞新藥的研發及應用已超過10年，公司同時具有台灣衛福部 GTP實驗室查核通過、日本PMDA海外細胞培養加工設施認證、ISO 17025實驗室及人體器官保存庫等多項專業且嚴謹的高標準品質系統認證。另外向榮生技也與多家醫院合作進行「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法(簡稱特管法)」膝骨關節炎及困難傷口之治療，實為幹細胞領域中研發及應用之全面發展型公司。 https://www.unicocell.com/