光鼎生技獲頒「第20屆藥物科技研究發展獎-金質獎」

繼榮獲28屆中小企業創新研究獎之後，光鼎生技(6850)自主開發的「Qsep系列生物片段分析儀」日前再獲經濟部及衛福部合辦「第20屆藥物科技研究發展獎」殊榮，並在多家入圍醫材同業競逐中脫穎而出，獲得最高榮譽金質獎肯定。

由經濟部及衛福部合辦的「藥物科技研究發展獎」，為國內唯一藥物科技類獎項，有臺灣藥物科技諾貝爾獎之稱；主要宗旨是對致力於新藥物、醫療器材、相關產製技術研發，以及配合政府推動相關政策成效卓越者，由衛生福利部與經濟部共同獎勵。

今年「第20屆藥物科技研究發展獎」申請案件共約50件，醫療器材組有14家廠商入圍，光鼎生技以核心產品「Qsep系列生物片段分析儀」脫穎而出，榮獲最高榮譽金質獎肯定，衛福部長陳時中親自頒獎表揚。

成立於2004年的光鼎生技，初期以替國際大廠代工起家，在營收逐漸穩定後開始投入設備儀器研發，2011年第一台Qsep系列生物片段分析儀問世，其後啟動長期的全球專利及經銷通路佈局，積極參與全球各大展會，拓展海外代理商，並根據市場需求，開發出不同通量的Qsep1-Lite、Qsep1、Qsep100及Qsep400等生物片段分析儀，以及迷你PCR儀Qamp mini與核酸擴增試劑等相關產品，成功將Qsep系列儀器銷至全球，獲

「Qsep系列生物片段分析儀」在全球市場主要應用於分子生物科技研究、基因檢測、臨床診斷等三大領域，包含急性流行病檢測、病原菌檢測、癌症篩檢以及生醫科學研究，成為在藥物科技研究發展上的最大助力。

光鼎生技董事長蔡守冠在金質獎成果分享上指出，「光鼎生技已在生技產業默默耕耘17個年頭，作為台灣唯一毛細管電泳開發製造商，希望讓基因檢測居家化，讓非專業人士也可進行操作，透過基因檢測服務的普及提升全球人民福祉。」