天成醫療體系 打造智慧醫療大健康生態圈

天成醫療體系已連續5年參加台灣最具規模的醫療科技展，緣於創辦人張育美也是現任立法委員，師承前美國白宮顧問、工業4.0大數據專家李傑教授，以工業4.0的6M和6C，蛋黃和蛋白理論在醫療與科技互聯網IOT的應用。

在面臨新冠疫情，天晟醫院應用各項科技於防疫中，天成醫療體系於2021年醫療科技展，展現醫療與科技結合的豐碩成果，以AI智慧醫療科技體驗館及AI智慧科技運動體驗館為兩大參展特色，四天展期規畫多場醫師聊健康及多元化的大健康體驗。

天成醫療體系以工業4.0的煎蛋理論，實踐在醫療與科技互聯網的IOT的應用。圖／天成提供

醫療物聯網 防疫照護零接觸

天晟醫院蔡芳生院長自信地說，在體系同仁共同努力下，防疫表現傑出，達到了零接觸、零死亡率及零院內感染的成績。傲人的成果背後是紮實的科技底蘊，例如自動量測生理儀器、微軟HoloLens2、智慧白板、Aeolus Robot消毒機器人等各式醫療物聯網設備應用，減少不必要的接觸增進醫療團隊的效率。在該次疫情中天成醫療體系發揮救援急先鋒，華航及桃園農工等多場緊急臨時PCR的大量篩檢以及醫院及社區PCR採檢、COVID-19疫苗接種等政府政策，引進自動鼻咽採檢機器人、高通量全自動新型冠狀病毒核酸檢測系統，及創新導入「One by One天成快打法」，獲得各界及政府機關的稱讚。

結合AI、醫療科技 引領醫療產業新變革

天成醫療體系徐慧伊董事長表示，體系超前部署智慧醫療科技多年，鄭貴麟董事副院長進一步分析，工業4.0時代中物聯網、雲端服務的發展、虛實整合的新世代產業變革，醫療服務更應與科技結合。該次參展也應用工業4.0到元宇宙的創王光電，使AR加VR到XR提供及時、準確、資訊立體清晰的顯示，加上5G遠程(達文西)手術成爲可能。同時展示最新型的CANON電腦斷層掃描儀，配合最新人工智能肺部影像分析軟體（AVIEW LCS+)，提供快速診斷與處置之醫療服務。

AI健康管理中心 智能健康管理有一套

天成醫療體系的健康會所，是全國唯一SNQ 國家品質認證的高階健康管理中心，落實以「天成健康雲」AI智能管理，行動電子健康記錄及行動電子病人記錄，使個人或健康照護者，隨時掌握健康狀況、提供連續性醫療照護服務。導入英業達集團英華達公司「全家寶全方位生理量測系統」，即時掌握患者生理數據，精準擬定治療方針。與康統醫學科技的AI語音輸入系統，打造醫療臨床SIRI。睡眠中心引進網嘉醫療與美國賓州大學醫學院共同開發之數據監測照護平台。

天成醫療體系12/2-12/5四天展期規畫多場醫師聊健康及多元化的大健康體驗歡迎民眾一起互動。圖／天成提供

多年前首創「醫養合一」 打造大健康智慧長照

天成醫療體系有中壢天晟區域教學醫院、楊梅天成地區教學醫院，以及金色年代長照法人機構：3家護理之家、5家日照中心、5個長照A單位，提供5G醫療、護理、復健、藥事等居家服務。金色年代以快樂為主軸，藉由「金色年代SMARC雲端AI智能健康管理系統」，透過AI全身功能動作評估與分析，隨著使用者身體狀況的變化，循序漸進調整「個人化運動處方」，達到長者精準運動的目的。這就是金色年代長照社團法人徐向謙董事長創新的「大娛樂」結合「大健康」的營運理念。