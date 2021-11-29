僵直脊椎炎採用生物製劑 助患者重拾生活品質

僵直性脊椎炎是自體免疫失調導致而成的發炎性關節炎，各個年齡層都有可能發生，主要發病患者以20至30歲間最為常見。

一名50歲上班族黃大仁(化名)，10年前診斷出罹患僵直性脊椎炎，因發炎與疼痛狀況不明顯，偶爾疼痛時會吃消炎止痛藥。今年年初發覺除了下背部越來越痛外，還連帶全身有多處接骨點也出現腫脹疼痛，吃止痛藥後症狀無改善，且疼痛持續長達半年，讓他難以入眠、食慾不振，體重暴瘦10多公斤，連行走都有困難，嚴重影響生活品質，後來接受生物製劑治療，症狀才獲得改善。

僵直性脊椎炎各年齡皆可能發生 20-30歲為高峰期

收治個案馬偕紀念醫院過敏免疫風濕科主任李惠婷醫師表示，臨床診斷僵直性脊椎炎，除了詢問患者症狀及家族病史外，還會搭配抽血及影像X光片檢查，有些病患還需要透過核磁共振才能確認薦腸骨發炎狀況。

李惠婷醫師補充，若僵直性脊椎炎患者無法得到完善治療，發炎與疼痛狀況會持續加劇，造成關節功能喪失甚至被破壞，嚴重時會造成脊椎沾黏，當一節節脊椎關節沾黏時，X光片上看起來就像竹竿一樣，會影響日常生活，如轉身、彎腰或開車等動作，嚴重患者可能會駝背無法挺直。

第一線止痛藥治療無效 二線健保給付生物製劑

僵直性脊椎炎除了影響脊椎及周邊關節外，還有些關節外的併發症，門診有部分患者是由眼科先確診虹彩炎後，轉介風濕免疫科，檢查後才得知是僵直性脊椎炎引起。

目前針對僵直性脊椎炎治療方式，第一線會以非類固醇消炎止痛藥為主，部分患者也會合併使用口服免疫調節劑，除了藥物之外還會建議患者搭配運動或物理治療。若對於第一線止痛藥物治療效果不佳，發炎與疼痛無明顯緩解，經由醫師評估後，可以考慮申請使用第二線生物製劑治療。

李惠婷醫師進一步說明，生物製劑是透過生物科技研發的蛋白質製劑，能阻斷疾病發炎激素達到抑制發炎效果，臨床上最常使用的是抗腫瘤壞死因子，在短期內能改善患者疼痛與發炎情況，降低關節功能喪失機率，是近年針對僵直性脊椎炎治療新選擇。

及早診斷積極治療 配合醫囑提升生活品質

她提醒民眾，罹患僵直性脊椎炎要及早診斷且積極治療，若出現慢性下背痛或關節發炎疼痛應先求診風濕免疫科。患者除了定期回診追蹤外，建議平時應養成良好運動習慣，多做全身性伸展的運動，如游泳、瑜珈、伸展操等，能減緩疼痛不適，提升生活品質。