工研院新創攜昌泰科醫於2021 Select USA晉級全球總決賽

美國商務處所舉辦的投資界盛事「2021 SelectUSA Investment Summit (選擇美國投資高峰會)」於月前結束為期五天的線上會議。

受疫情影響、今年SelectUSA全程採線上辦理，工研院新創鼓勵新創參與SelectUSA Tech，協助新創藉由SelectUSA Tech Pitching Session與全球新創企業共同競逐，藉此介接美國巿場，作為進入美國巿場先期布局。而參與SelectUSA讓世界看到台灣源源不絕的新創能量。

昌泰科醫總經理趙書宏（左）開心接受祝福。圖／昌泰科醫提供

昌泰科醫總經理趙書宏表示，精準醫療有多面向可切入，除治療，也包含前端的預防，即精準健康，而大數據及人工智慧是2大核心。昌泰科醫剛取得衛生福利部醫療器材許可證，醫材許可證類別為心臟血管醫學科學的COMGO心電圖描記器(TFDA二類醫材的醫療儀器)，讓民眾方便攜帶與輕鬆快速量測獲得即時心電圖的一種方式，如發現任何症狀或感覺測量結果有異時，儘早就醫檢查。

「COMGO心電圖描記器」讓民眾輕鬆進行自我健康管理，進而調整改善生活飲食作息， 輕鬆守護全家人的健康。圖／昌泰科醫提供

中西醫整合技術專家王建人醫師表示，失眠或熬夜，容易讓加重心血管的疲勞與負擔，進而會產生心火旺及火氣大的情形，心火旺會影響血脈、呼吸及腸胃系統，長期下易產生較嚴重病灶，如心血管疾病或腦部疾病。

台灣工研院新創協會在會員大會上特別表揚suhon昌泰科醫CEO趙書宏博士（左二）等優秀團隊。圖／昌泰科醫提供

昌泰科醫推出的AI雲健康檢測管理系統，能檢測長期與短期深層睡眠是否足夠、循環疲乏指數、水份補充是否不足、壓力與元氣指數等健康參考資訊，讓民眾輕鬆進行自我健康管理，進而調整改善生活飲食作息，讓全家人都能方便進行健康促進，輕鬆守護全家人的健康。