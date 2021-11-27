康生健康科技與楓康超市攜手推動社區健康大列車「舒福健康大列車」 ， 第一站將於11月27日上午10:00開到民風淳樸、積極推動社區長照服務的彰化縣永靖鄉楓康超市，未來將陸續至各地楓康超市門市提供在地服務，亦歡迎有需求的社區向康生健康科技提出申請。

來楓康「享舒福、尚健康」免費哦！以「用心用新鮮照顧全家人健康」為理念的楓康超市，關懷民眾的生活健康，除了致力於食品的品質、新鮮和安全把關外，也推出按摩健身用品，並與按摩器材界的超新星康生健康科技攜手合作，將在各地門市陸續推出「舒福健康大列車」活動，深耕服務社區民眾、照顧大家的健康。

面對高齡化社會的來臨，長輩們除了要過日子，更要過生活，如何提供舒福健康的生活服務，一直是楓康超市與康生健康科技不謀而合的共同努力目標。雙方共同攜手推動「舒福健康大列車」的CSR企業社會責任（Corporate Social Responsibility）服務活動，以楓康超市門市為服務據點，聘請經絡理療專家，免費教導社區居民可自己早晚健身且不求人的舒壓伸展操、傳授日常養生之道原理，並提供筋絡健診服務以及各種新型輔助按摩器材的體驗等多項活絡筋骨的樂活輕運動，期待能讓長輩們能擁有舒福的每一天！

健康及舒福是民眾都想追求的生活，身為領先業界的小型按摩器專家CONCERN康生健康科技，公司的服務產品線已從健康按摩器延伸至運動健康器材，以及美體按摩用品，全台服務通路亦從線上電商延伸至上千家自營及合作的實體通路門市。為了持續推動(ONCERN Your Life～愛，隨時都在)的品牌關懷行動，並善盡企業社會責任(CSR)，康生健康科技將持續致力於推廣健康生活概念與推動社區關懷服務，讓愛，隨時都在！