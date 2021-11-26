睽違8年 國泰產後護理插旗內科

身為台灣產後市場領頭羊的國泰產後護理之家，向來以醫學中心級醫護團隊陣容提供專業與貼心服務，睽違8年後再拓新點，於今日舉辦開幕記者會，公佈孕育多時的新據點誕生。並搶占先機進軍內湖科學園區，插旗內科之心，期許成為內科人心中產後照護之首選。國泰健康管理顧問總經理陳崇佑表示，國泰產後護理致力於提供專業與貼心，此次進軍內科，同時我們將這幾年關於新手爸爸需求的觀察，也視為重點之一放入國泰內湖產後護理的軟硬體規劃中，而這樣的考量受到許多客戶肯定及好評。

看準爸爸不能說的壓力，國泰產後護理打造「神隊友養成計畫」，例如：不定期為爸爸和媽媽推出「爸爸教室」，透過課程分享讓爸媽更能同心理解彼此的難處和壓力，或是身份轉換當下，能夠如何更好的發揮神隊友默契，一起面對並解決「家庭大事」；館內設施及房間內也有為爸爸規劃可運用的舒壓空間巧思，接下來也會在館內舉辦Switch大賽，這一點也贏得不少新手爸媽的好評，深刻感受到國泰內湖產後護理之家的用心服務。

插旗內湖科技園區，主要著眼於台北市12個行政區，近十年來內湖區出生人口數居冠，再加上內科園區超過15萬的上班族，產後爸媽選擇產後地點不外乎是離住家或工作地點近，國泰內湖產後護理之家可就近服務內科園區，讓內科爸爸們免於在公司及照顧太太、新生兒間勞碌奔波。有台北會館、台南會館累積照顧6000位寶寶的經驗，超過萬名爸媽的肯定，選擇穩健經營布局而不急就章，近年來台灣雖面臨少子化現象，但隨時代進步年輕爸媽已有「專業的事交給專業的來」的觀念。

國泰產後護理之家自成立以來，堅持以1:5的全護理師照護比例，團隊護理師平均年資逾5年，並由醫學中心級專業醫師定期巡診、優於市場護理照護比、24小時全資深護理師、孕期產後貼心服務及由專業營養師規劃的飲食菜單等，給予媽媽與寶寶最專業且安心的照護服務。除了媽媽的菜單規劃外，看準這幾年媽媽對於產後身型及健康的重視，貼心提供專屬營養諮詢服務，協助產後「養身不養肉」，美好體態回得去。

近年推展數位化照護服務，並以客戶為中心，讓客戶擁有更便利且溫暖的體驗。2021年第四季升級推出的國泰寶寶APP 2.0，除了將原有數位化紀錄寶寶生活成長數據功能外，還新增孕期媽媽產檢紀錄，讓國泰醫院產檢紀錄帶著走，幫助新手爸媽將孕期至產後寶寶重要的成長歷程，以數位記錄方式輕鬆完整記錄，並永久保存於國泰寶寶APP中，免於遺失及保存不易的疑慮。入住國泰產後護理之家期間，亦能使用國泰寶寶APP隨時觀看嬰兒室中寶寶動態，會館中專業護理人員更會定時依據每一位寶寶成長狀態和變化，紀錄於該寶寶APP中，讓爸媽同時掌握參與孩子的每一個重要成長階段。

