食品所銀髮友善餐食發展計畫亮點多

Eatender銀髮友善食品 多元通路行銷合作啟動

財團法人食品工業發展研究所(簡稱食品所) 於11月25日(四)舉辦「2021銀領食尚•銀髮友善餐食發展研討會」，會中進行「銀髮友善食品Eatender多元通路行銷合作啟動儀式」，正式宣布「Eatender銀髮友善食品」將進入國內10多家通路，提供各界更多元、更便利、更友善的長者飲食消費選擇，通路包括momo購物網、東森購物網、ok超商、家樂福線上購物、熊媽媽買菜網、中化銀髮好物嚴選、樂齡網、一米特、元進莊、健康食彩、安永鮮物、樂食刻、廣達香及聯夏等，業者也將分享從通路角度看銀髮友善食品發展。

農委會食品加工科科長施愛燕於會中說明銀髮友善食品評選活動歷程。

食品所廖啓成所長表示，食品所將妥善運用農委會補助計畫的助力，積極協助食品業者掌握與拓展商機 。

活絡產業生態：鏈結電商平台設立Eatender專區

農委會食品加工科科長施愛燕說明，自2016年開舉銀髮友善食品評選活動至今，已累積125家廠商、446項產品入選銀髮友善食品，累計產值已達4.7億元，不僅開創新市場，也推升在地農產新應用。面對2025年台灣將邁入超高齡社會，並迎合新消費、新零售、新商模走勢，農委會將持續推動在地農產食材多元應用與超前部署，研發食材質地調整與高營養密度等技術，並擴大與活化銀髮友善食品創新與產業生態。施科長表示，為了讓更多消費者認識「Eatender銀髮友善食品」，迄今已與14家零售/電商平台業者聯手設立Eatender專區，不僅幫助業者增加產品銷售管道，也協助消費者更能方便選購質地適合的銀髮餐食產品，目前有9家電商平臺業者參與「花甲樂食•豬肉派對」網路購物活動，合作販售48項豬肉類銀髮友善食品，另有5家電商平臺業者設置特定品類的Eatender專區。

輔導產品優化：協助業者洞察市場需求定位與拓展

食品所廖啓成所長表示，食品所預見高齡社會對特殊飲食的需求，妥善運用農委會補助計畫的助力，積極協助食品業者掌握與拓展商機，其中在2019年發佈銀髮友善食品質地區分規格(容易咀嚼、牙齦咀嚼、舌頭壓碎、無須咀嚼)四等級，截至目前為止，累計已有29家廠商、65項產品被授予使用質地友善性標示，未來將協助廠商有效使用質地量測儀器作為產品生產品管指標，以落實業者建立自主管理。廖所長進一步指出，發展質地調整與高營養密度製程技術是下一階段要導入與推動的重點，食品所已於2020年以國產優質原料進行開發，運用禽畜食材建立「質地調整技術-容易咀嚼與牙齦咀嚼」，並將此技術移轉至具產銷履歷的超秦企業，建置國內首條容易咀嚼生鮮雞肉食材生產線，食品所亦研發高營養密度稠度穩定常溫流通製程技術，於2021年協助聯夏、浩漢、超秦等企業，研提農業業界科專，進行銀髮友善食品創新與優化設計，另，食品所表示，食品所亦依據服務科學與資料科學學理，解析使用者需求及場景，建立一套銀髮友善餐食共創工具，輔導業者設計開發銀髮餐食新產品與新服務，並發展企業客製化服務，協助市場定位與拓展，效果備受肯定，將持續對外提供服務。

洞悉長者飲食：研討會面向多元內容精彩可期

本次研討會由飲食特性、質地設計與銷售通路等面向，深入探討高齡長者的飲食需求。邀請台灣咀嚼吞嚥醫學學會王亭貴理事長專題演講，分享從醫事角度探討長者咀嚼吞嚥生理與進食照護。另外，食品所銀髮友善食品推動團隊王怡晶研究員與王素梅資深研究員等人，分享有關銀髮友善食品質地分級與品質管理，以及銀髮餐食市場動向解析等觀點，並邀請儀器業者介紹銀髮食品質地量測儀器，此外現場亦展示計畫重點海報、研發產品、銀髮友善食品，以及質地量測儀器等，共同推升高齡長者飲食幸福。官網請見：https://eatender.firdi.org.tw/。