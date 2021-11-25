余祖慰教授新書「銀髮保險理財樂活規劃」第一本探討該專題的實用書

朝陽科技大學保險金融管理系余祖慰教授，近年來全心投入在銀髮族保險市場與保險行銷之研究與創新，其著作的新書「銀髮保險理財樂活規劃」從實務角度的觀點，將個人的研究與創新結合於教學方面，達到理論與實務的結合，極為適合相關業界從業者、學校相關科系，及有銀髮、保險、理財等需求的民眾閱讀。

「銀髮保險理財樂活規劃」極為適合相關業界從業者、學校相關科系，及有銀髮、保險、理財等需求的民眾閱讀。圖／許俊揚攝

余祖慰不僅在學術方面有多篇個人著作發表在國內保險相關領域期刊及英文期刊收錄在國際著名的SSCI及SCOPUS資料庫，而且對於教學、輔導學生方面一直充滿積極與熱誠。「銀髮保險理財樂活規劃」一書內容包含「高齡社會的需求與挑戰」、「高齡社會的影響、問題與對策」、「銀髮族的消費與生活規劃」、「銀髮族的經濟安全保障」、「銀髮族長期照顧的發展、理念與政策規劃」、「銀髮族經濟安全與信託及稅務規劃」、「銀髮族商業健康保險」、「商業長期照顧保險」、「商業年金保險」、「銀髮族保險行銷策略規劃」及「高齡化與少子化之未來理財與保險規劃發展」等面向，內容非常完備。

余祖慰教授獲台大保險經紀人公司至尊團隊之邀進行專題演講，於會後舉辦新書發表簽名會。圖／林意怜總監提供

面對臺灣在人口長壽化及少子化的雙重影響下，高齡化進展相較於其他國家尤為快速，尤其是臺灣預估將於2025年達到超高齡社會，也就是說，每5個人就有一位是老人。未來人口快速衰退，將衍生人口結構失衡所產生之各項社會問題與衝擊，危及國家永續發展。對於老年的經濟生活方面，都會影響銀髮族的心理行為，尤其是老年年金與退休金的累積，更會影響未來銀髮族的生活。社會保險保障的不足，長期照顧服務結合商業保險是趨勢，信託及稅務規劃、商業健康保險、商業長期照顧保險與商業年金保險，對於銀髮族個人財務風險管理尤為重要。臺灣人口結構受到平均壽命延長及出生率下降的影響，保險公司的商品行銷策略亦要有所創新，銀髮族的理財與保險規劃尚須注意長期資產配置及避險規劃。

余祖慰教授獲邀發表專題演講。圖／林意怜總監提供

目前國內尚無探討銀髮保險理財規劃的財經專書，「銀髮保險理財樂活規劃」一書兼具理論與實務，文字表達力求口語化且輕鬆流暢，除了可做為大專院校高齡長期照顧、健康管理與風險管理與保險相關科系教科書之用，亦可供長照服務人員、金融服務人員、保險服務人員及一般社會人士閱讀，而且，該書亦可作為高齡金融規劃顧問師證照用書之參考。余祖慰教授E-mail：tsuweiyu@cyut.edu.tw。