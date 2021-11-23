推廣植物營養重要性 遠離癌症的侵襲

根據衛福部109年死因統計，癌症已連39年蟬聯10大死因首位，占總死亡人數29％，死亡率前3名分別為肺癌、肝癌與大腸癌，腫瘤已成為國人健康最大殺手。醫學統計報告指出，70％癌症皆因飲食及生活失調形成，加上現代人因生活環境污染及動物性飲食導致三高代謝症候群、肥胖及癌症，因此正確飲食為健康重要關鍵。

台中慈濟醫院大腸直腸科主任邱建銘醫師表示，高純度大豆萃取物在人體臨床試驗報告中顯示，能調節生理機能且大幅提升病患生活品質。台灣國衛院亦證實大豆萃取物可有效活化人體PPARr，抑制mTor提升免疫力，調節代謝，抗氧化有機硒亦可抑制癌細胞生成。

近年政府及民間團體極力提倡植物營養重要性，建議民眾飲食順序由豆、魚、肉、蛋調整為豆、魚、蛋、肉，國外速食大廠亦致力推廣以素肉漢堡取代傳統漢堡，減少食用含有抗生素及生長激素動物性飲食，過多飽和脂肪易造成消化及人體代謝負擔，而植物性飲食能提供完整營養及抗氧化物。

自然(Nature)雜誌報導指出，植物性飲食可降低癌症發生率，大豆萃取可阻斷NF-κB降低慢性炎症與腫瘤風險，於動物實驗中亦呈現正向免疫調節，抑制癌細胞血管新生，且促使癌細胞凋亡等驗證結果。

邱建銘醫師強調，癌症患者於化、放療過程中，除正常飲食外，皆須補充大量營養補充品，特別是以無化學添加、低糖、優質多元不飽和脂肪酸、高量蛋白質及抗氧化物，可增加營養及提升免疫力。

「使用植物營養素可為最佳醫療輔助。」西方醫學之父希波克拉底說道，期望優質植物營養能提供給病患最佳治療及癒後保健。