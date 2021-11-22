網調查：每五人就有一人想矯正　牙醫歐凱捷：這樣做較不會有爭議！

網路調查顯示，每五人就有一人想矯正牙齒，矯正牙齒，適合那些人?一般民眾都認為，小朋友乳牙換完牙齒，才是好時機，要哪時開始矯正牙齒才好？牙醫師歐凱捷表示，傳統來說，大家會以小朋友換完乳牙會比較好，像是國外有的專業學者認為，其實小朋友從六歲左右，有乳牙就可以開始矯正了，原因是小朋友在早期介入牙齒矯正，有時候可能會有比較好的治療結果，這不只是牙齒的排列咬合關係，在矯正時正值小朋友生長發育期間，矯正也會有微誘導的概念，這可以帶到上下顎骨頭的改變，讓小朋友矯正後的效果更全面。



歐凱捷醫師說明，市面上有需要矯正的人，多是因為美觀的需求，當然有些許的人是以牙齒功能、清潔困難，或在國人每半年洗牙時，由專業醫師指示下，才有需求做矯正；大部分的人會受先天基因影響造成牙齒不整齊，以及後天環境影響因素，也是很大的，例如：排列、美觀、清潔、功能的缺陷等等，以至於牙齒矯正的需求量越來越高，在先天跟後天的雙重影響下，造成現在牙醫診所的矯正詢問度普遍偏高。



有網友在網路發問，為何牙齒矯正，每家收費不一樣，有的高有的低，歐凱捷醫師分享，這要看要矯正的人牙齒矯正難易度為何，醫生會先做評估，而我自己是會先以矯正工具的選擇、矯正材料以及使用的方法來評估。為何要這樣分類，因為矯正工具跟材料不同去分類，就好比使用筷子或湯匙吃飯，是本質上的差異，而難易度來說，像是如患者需要手術搭配矯正，難易度就比較高，收費相對比較高，消費者可多比較，當然主要也要看醫師經驗為何，市面上琳瑯滿目的矯正工具，不同的報價需要先讓患者明白差異性，比較不會有術後爭議。

做一位牙醫師，牙醫歐凱捷更重視顧客的感受，當在諮詢牙醫師，牙醫歐凱捷會比較看患者主訴原因是如何，患者主觀意識比較重要，更不會去主導患者的主觀概念。歐凱捷牙醫/提供



歐凱捷服務近千名患者，印象最深刻是自己的親戚，因為每一年跟這位親戚都會見面，歐凱捷醫師也說，即使自己親戚，在美觀上，也不會強迫告訴他在美觀上需要矯正，後來這位親戚自主要矯正，主訴有【戽斗】的問題與顏面偏斜，除了骨頭問題，上下咬合也不正、錯咬，牙齒排列也不整齊，溝通建議手術加矯正是最完整的，但這位親戚不願意手術，決定選擇單純傳統矯正，雖然花了近四年，現在療程也快結束，除了看不出來原本牙齒不整齊，現在隨著季節變換，鼻子也比較不會有過敏問題。



做一位牙醫師，牙醫歐凱捷更重視顧客的感受，當在諮詢牙醫師，牙醫歐凱捷會比較看患者主訴原因是如何，患者主觀意識比較重要，更不會去主導患者的主觀概念，混亂患者的需求，根據患者自主動機與期望做全面性考量，而每次回來的患者，也會看患者可能本身清潔上有問題，親自幫患者做潔牙與衛教的服務。



說到矯正的差異性，有患者分享，歐凱捷醫師在作全台灣矯正醫師比較少作的，就是數位客製化滑蓋式戴蒙矯正器，將患者數位資料與斷層掃瞄傳送到美國公司，根據每顆牙齒的牙冠與牙根型態設計出客製化矯正器，連矯正線也是客製化，專屬於某位患者的獨一無二，目前是少有醫師在這樣作。



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