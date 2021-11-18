響應世界早產兒日 全台首座公益「城市光雕」驚艷登場

全台9都、14知名地標共同串聯閃耀紫燈

早產兒基金會30周年 守護超過四萬早產家庭 共同構建早產兒守護網

每年11月17日為世界早產兒日，全球各大城市與知名地標皆紛紛點亮紫色燈光為早產兒加油打氣！ 財團法人台灣早產兒基金會與全球點燈行動同步，攜手全台14處知名地標一起點亮代表早產兒的紫色燈光，呼籲社會各界共同關懷早產家庭。今年適逢早產兒基金會成立30周年，除了參與公益點燈的縣市更廣、擴大至全台9都以外，主燈更回到基金會成立的發源地—台北馬偕紀念醫院，首次展演以公益話題為主的城市光雕秀！期待喚醒社會大眾對早產議題的認識與關懷，攜手「守護小腳丫、跨出大人生」。

台灣早產兒基金會推出小腳丫光雕秀超吸睛，吸引民眾駐足拍攝與打卡。圖／業者提供

每10個新生兒就有1名早產兒！

只要悉心守護，小腳丫也能健康成長、跨出大人生

財團法人台灣早產兒基金董事長陳治平特別提醒，在台灣每十名新生兒就有一名是早產兒，意味著平均每30分鐘就有一名早產兒誕生；依據國健署109年出生通報統計指出，歷年提早於懷孕週數小於37週出生的早產兒，佔出生總人口的8.47-10.53%之間，呈現逐年微幅上升的趨勢，而早產兒只要獲得完善的醫療照護並定期追蹤回診，就能如一般足月新生兒一樣健康成長。

三十年來，早產兒基金會秉持這樣的信念，透過各項補助、醫療儀器捐助、早產兒追蹤檢查及五歲追蹤門診等服務早產兒家庭，截至今年6月已累計服務45,746個案數、補助累計金額131,977,045元、醫療儀器捐助累計金額26,779,369元，守護著每個早產兒家庭渡過艱難時刻，也藉30周年感謝社會各界的支持與響應，共同完善早產兒醫療照護及服務。

台灣每30分鐘就有一名早產兒出生，早產兒基金會推出小腳丫光雕秀呼籲各界重視。圖／業者提供

這一夜，全世界都為早產兒而點亮！

全台第一座公益主題的城市光雕重磅登場

早產兒基金會與各縣市地標合作點燈的祈福活動已行之有年，象徵新生的喜悅的紅色，融合著代表父母憂愁的藍色，即變成為代表早產兒的閃耀紫燈！每年到了11月17日世界早產兒日這一天，不分種族、不分國界、不畏距離，全世界都為早產兒而點亮關懷與希望。今年因應基金會成立30周年，特別回到最初的搖籃—台北馬偕紀念醫院，於外牆耗費心血打造全台第一座公益主題的光雕主燈，用不同以往的呈現方式，讓社會大眾對早產兒衛教有更進一步認識，小腳丫光雕秀於11/16-18日期間晚上18時~22時登場獻映，與全球各地一起響應11月17日世界早產兒日，吸引許多民眾駐足打卡或攝影留念。

同時今年響應1117公益點燈的城市也擴大至全台9都，從雙北到屏東、從西岸到花東都將齊心協力點亮這份關懷與希望，除了台北市馬偕紀念醫院之外，另外在新北市的淡海情人橋、新月橋、碧潭吊橋；桃園市彩韻廣場；台中市心之谷教育園區、麗寶樂園；台南市赤崁樓、臺灣文學館；高雄市市立圖書館總圖；屏東縣鵬灣跨海大橋；花蓮縣花蓮火車站；台東縣臺東市國際地標、鐵花新聚落等共14處著名地標，都能看到閃耀絕美的祈福紫燈，向早產家庭獻上最深的敬意。

全台首座公益「城市光雕」在馬偕紀念醫院驚艷登場。圖／業者提供

「小腳ㄚ走出大人生」

早產媽咪公益聯展暨義賣活動 淬煉重生光彩

文化美學創意教育協會理事長黃敏香，於18年前產下僅24周703公克，「極度早產」的皓煒。不僅一出生就需要進行肺動脈導管手術、三度視網膜剝離雷射手術等各類手術與急救，出院後也須持續治療肺部功能不全併發症，所幸透過及早治療與運動治好氣喘，更拿下體育、學業的好成績。一路走來深深體會養育極度早產孩子的艱辛，也促使黃敏香以早產兒孩子充滿希望的成長歷程為創作起源，透過多元創作素材呈現母愛親情、對生命的熱愛。本次「小腳ㄚ走出大人生~烙畫&陶藝公益聯展聯展」將於11月17日至12月18日，於高雄福華大飯店B1F福華名品「想生活FORMULA LIFE」多功能空間舉辦；聯展義賣所得也將全數捐贈給早產兒基金會，歡迎民眾助早產兒一「幣」之力，讓早產兒有更健全的醫療照護，有機會體會重生的喜悅，看見美麗新世界。