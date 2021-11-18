BME-IDEA APAC亞太生醫工程年會 首度在台登場

創新醫材組織機構BME-IDEA於11月17日至19日盛大舉辦「BME-IDEA APAC」2021年會，邀請澳洲駐台辦事處副代表莫博仁及生策會執行長錢宗良等貴賓都共襄盛舉。會議以「亞太新創島—醫療科技創新由0到∞」為題，結合國內外生醫產業發展、創新教育與ICT產業跨域合作，從學研到新創、臨床需求設計發想等專題進行交流分享。

科技部司長陳鴻震(右)、臺北醫學大學校長林建煌(中)、澳洲駐台辦事副代表莫博仁(左) 於年會共同合影。圖／臺北醫學大學提供

年會第一天採用線上方式進行，各國專家採閉門會議交流討論，第二天於國內舉辦國際研討會實體講座且配合國外線上直播方式，第三天則是國內BioDesign成果發表會以及國內外新創團隊創業競賽。

BME IDEA APAC 2021年會以台灣為聚落，展現台灣醫材創新創業發展成效，呈現出4個主題，包含「生醫產業現況與發展趨勢」、「透過ICT來加速醫療創新與落實生醫新創」、「產學研鏈結價值共創」、「從學研創新走到生醫新創」、「以創新來滿足unmet need」總計超過20家生醫與ICT產業，在會議中均分享創業與創新豐富經驗，現場吸引300位創業投資，研究機構，ICT及生醫相關專家參加。

創新醫材組織機構BME-IDEA於2003年由美國史丹佛大學Stanford Biodesign創業社群創立，為提供給專家、學者、醫師、學生與全球創新人才交流的平台。BME-IDEA聯盟為深化歐美及亞太地區間彼此交流，於2018年透過澳洲成立「BME-IDEA APAC」並定期舉辦年會，2021年年會首次移師至台灣，由創新型大學為定位的臺北醫學大學主辦統籌。

臺北醫學大學校長林建煌表示，在生醫領域培育的人才，除了建立人文關懷、創新能力及國際觀，更特別重視創新研發與創業精神養成。隨著科技進步，生技醫療創新需要跨領域及多面向整合，自2019年起，北醫與Stanford Biodesign互相交流，培養醫療創新人才機制，目前已培訓7位醫師。期許能透過該年會，能激發更多創新能量，加速健康產業發展。

臺北醫學大學校長林建煌致歡迎詞。圖／臺北醫學大學提供

Biodesign澳洲代表Ｄavid Grayden教授於線上致詞。圖／臺北醫學大學提供

該國際年會共同主辦單位Biodesign Australia 代表Ｄavid Grayden教授及科技部司長陳鴻震指出，相當肯定北醫培育優秀人才及創新創業卓越成果，並期許北醫能成為創新型大學標竿。活動詳情可查詢：www.bmeideaapactmu.com/