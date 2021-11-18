長庚醫療榮獲2021年全球永續獎(GCSA)暨台灣企業永續白金獎(TCSA)雙項殊榮

第四屆全球永續獎(GCSA)及2021年台灣企業永續獎(TCSA)」昨(17)日頒獎，深耕台灣45年的長庚醫療財團法人，在王瑞慧董事長的領導下，永續實力驚人。今年以「COVID-19全方位智能防疫與成果」榮獲2021年全球永續獎的「疫情防治貢獻獎」，以及榮獲台灣企業永續報告書白金獎，這也是長庚醫療財團法人連續二度獲得此項殊榮。

頒獎典禮昨日下午在圓山飯店舉行，立法院游錫堃院長親自出席盛會。長庚醫療財團法人由決策委員會程文俊主任委員代表體系領獎。他表示，長庚醫療財團法人肩負我國醫療防疫守門員角色，導入智慧醫療，在疫情下維持一定醫療負載能力。整體防疫行動策略，由內而外，從醫院、國內到國際，為促進全台灣與全球人民的健康與福祉，持續發揮醫療本業與正向影響力，落實公衛防疫、基礎研究與全球夥伴合作。榮獲今年全球永續獎的「疫情防治貢獻獎」特別獎，對長庚醫療體系而言意義重大。

程文俊主委強調，醫院是照顧人身健康的事業，也是長存仁心且需賡續創新的志業，醫療產業在邁向全球永續發展目標上，扮演了舉足輕重的角色。長庚醫療財團法人持續透過「人文、科技、團隊、學習、資訊及創新」等六大願景，全方位穩健朝向醫療高品質目標邁進，並以「醫院治理、醫療品質及創新、同仁關懷、社會公益、環境永續」等五大面向接軌國際，實踐永續作為。



長庚醫療財團法人今年榮獲永續獎GCSA（左）及TCSA（右）雙項殊榮，永續作為獲得肯定。圖／長庚醫院提供

超前部署 同心防疫：建立全方位智能防疫網

面對百年大疫，在疫情爆發之初，長庚體系醫院即超前部署各項感染管制策略，成立COVID-19防疫應變指揮中心，結合專業與科技建置全方位智能防疫資訊系統，在嚴峻疫情的挑戰下仍維持一定的醫療量能，協助政府進行PCR檢驗量能佔全國25%，為代檢單位之冠。並投入更多醫學研究加速全球對抗疫情的能力，截至今年6月，論文刊登國際期刊共135篇，影響指數(IF)為0.65~38.637分，供全球科學家參考。並舉辦多場國際視訊會議將防疫經驗分享其他國家，2020年獲蔡英文總統親自頒發「防疫獎章」表揚，並榮獲生策會國家生技醫療品質獎「戰役特別獎首獎以及有功獎」殊榮。

E化管理 智能發展：樹立智慧醫療機構的新典範

長庚醫療財團法人推動電子病歷、結構化病歷與AI應用。透過資訊系統再造，獲得智慧城市卓越貢獻獎，以及醫策會智慧醫院標章殊榮，更榮獲HIMSS EMRAM第7級電子病歷國際認證最高等級；全面實施行政文書無紙化、資訊安全、醫療資訊閉環管理、醫療智能化管理、臨床決策支援系統等方面的最高標準，提供病人安全的就醫環境。

前瞻研究 領航創新：醫療品質深受重視與肯定

長庚醫療財團法人每年投入龐大經費支持研究計畫進行，發表的論文平均每年超過2,300篇。林口長庚醫院研究大樓2019年5月23日啟用，斥資新台幣33億元，結合生態與資源再利用的環保綠能與科技化之研究大樓，獲得OECD GLP(經濟合作暨發展組織優良實驗室操作)、ISO 17025等國際認證之國際級實驗室，設置符合「國際實驗動物管理評鑑及認證協會(AAALAC)」的認證規範。

近年長庚醫療財團法人的研究不斷突破創新，從癌症領域研究、生物標誌研究、基因次世代定序分析、核心實驗室、免疫學研究、質子治療研究，到目前的微生物與糞菌植入術之轉譯醫學研究、細胞治療研究、人工智能(AI)等，都有重大成果發表，並將世界最先進的創新技術，應用於臨床醫療照護。

領獎代表：(中)長庚決策委員會程文俊主委、(左)基隆長庚賴旗俊院長、(右)長庚行政中心林秀峰執行長。圖／長庚醫院提供

醫者仁心 社會關懷：關懷社會公益平均每年投入8.5億元

長庚醫療財團法人始終秉持「取之社會，用之社會」的理念，並以「醫療」、「保健」和「關懷」為社會公益的三大主軸，積極推動「兒少保護計畫」、「長庚運動醫學公益計畫」、「員工參與公益服務方案」、「雲林社區健康照護中心」以及「長庚宜蘭偏鄉學校巡迴關懷計畫」等五大重點公益專案；近五年每年社服基金支出約達8.5億元，年度社服支出佔醫療收入結餘23%，為法令規定的2.3倍。

綠色醫院 環境守護：綠色環保國際認證

長庚醫療財團法人積極投入實踐綠色與健康醫院。為有效降低溫室氣體排放與完善的能源管理，定期召開節能會議，持續推動節能專案，投資費用達2.23億元，減碳量5,204公噸/年，相當於13.3座大安森林公園一年碳吸附量。

程文俊主委表示，「永續發展報告書」內容均經過第三方認證，揭露醫院在治理、社會關懷以及環境保護的具體作為與績效。長庚醫療財團法人將繼續秉持「人本濟世、病人優先」的理念，致力於與聯合國所制定之永續發展目標(SDGs)接軌，推動ESG，對社會發揮正面影響力，創造永續共好的價值。