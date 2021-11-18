輔人科技透過Foreaider-Z智慧感知墊　解決照護痛點

輔人科技11/18~20 台北國際照護科技應用展 亮點登場

長期著力於解決照護痛點的輔人科技，將於11月18~20日的台北國際照護科技應用展（攤位：B0920）及12月2~5日 台灣醫療科技展（攤位：L818）中分享解決方案。除了重症與長照的照護，老人與嬰幼兒也是家中需要被呵護的寶貝，輔人科技透過Foreaider-Z智慧感知墊，能夠輕鬆建立起長者或嬰兒與被照護者間的非言語溝通橋樑。在不改變原有環境下，提供照護者一種不用特意學習且方便安全的輔助產品。輔人科技在長照領域也將持續開拓海外市場，預定2022年與曾獲國家新創獎，擁有尖端醫電與自動化技術的博鑫醫電進行產品與美國市場的開發合作。

夜間人力不足常為照護機構經營上的重要問題，諸如像床邊跌倒、臨時身體不適甚至部分病徵持續性紀錄等，以現有機構人力編制將無法妥善進行管理。以床邊跌倒為例，在睡覺不束縛原則下，平均曾有跌倒經驗比例超過1/3。而跌倒後將可能額外增加平均每人每年20萬以上的照護成本。另外，像夜間身體不適及像吸入性肺炎之類需要持續進行紀錄的細部病徵，更是現行巡房及交接班機制無法妥善處理的問題。輔人科技透過優勢感測技術與AI分析向照護者傳遞適當的照護資訊，讓照護過程中的非言語溝通能夠實現，進而促成服務更好更有效率的照護輔助體驗。

輔人科技在立法院附設托嬰中心正進行場域驗證來收集相關數據及功能應用加值，並積極規劃醫學中心級醫院進行臨床驗證合作及包含日本、香港等海外市場的推廣工作。圖／輔人科技提供

輔人科技在長照領域將持續開拓海外市場，預定2022年與曾獲國家新創獎，擁有尖端醫電與自動化技術的博鑫醫電進行產品與美國市場的開發合作。除了長照領域外，輔人科技在疫情期間將「生理微動感知技術」也應用在嬰兒照護領域，在經濟部工業局指導、工研院電光系統所執行的「物聯網晶片化整合服務計畫(IisC)」輔導下共同開發出用於嬰兒照護的「嬰兒活動力監測墊」。



除了原有床墊下感測、隨插即用等特性外，透過其計畫團隊協助進行專用天線設計、電源IC管理導入等產品項目的優化，打造出更加優質安全的嬰幼兒照護環境。而經由新北市托嬰協會的引薦與IisC技術的能量導入，輔人科技在立法院附設托嬰中心正進行場域驗證來收集相關數據及功能應用加值。此外，該產品目前正規劃醫學中心級醫院進行臨床驗證合作及包含日本、香港等海外市場的推廣工作。輔人科技：https://foreaider.com/