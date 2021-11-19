中國醫藥研發基金會推 樂活中醫健康養生

財團法人中國醫藥研究發展基金會11/19於北市中醫師公會招開樂活中醫健康養生記者會，基金會董事長林昭庚、基金會董事／執行長羅明宇、基金會總幹事陳潮宗、國立中國醫藥研究所中醫藥典籍組袁國華組長、順天堂藥廠股份有限公司莊武璋總經理、勝昌製藥廠股份有限公司李威著總經理等均出席本次記者會並發表演說。

中國醫藥研究發展基金會於62年9月27日創辦，由陳立夫、何應欽、何傳、王永慶、余紀忠、王惕吾、陳茂榜等時代巨人，共同發起成立，旨在延攬國內、外，中西醫藥優秀人才，從事各樣痼疾之理論與臨床研究，使用最新之科學方法與設備，從事中國醫藥研究，以弘揚我國固有醫學、藥學之神聖使命，實現中醫藥現代化為目標，並積極發展中、西醫學，提供人類維護健康之最大服務。

財團法人中國醫藥研究發展基金會3個月前改選董監事，新任董事長由國際知名之中醫針灸實証醫學專家、中國醫藥大學中醫學院林昭庚講座教授高票當選，林昭庚教授是「台灣第一位中醫針灸博士」中醫藥學術研究台灣排序第一(2017年依據expertscape.com在Complementary therapy、Acupuncture point、Meridians、lectroacupuncture 4個研究領域林昭庚教授受expertscape.com評為台灣研究人員表現第一名)，林昭庚教授個人的針灸研究世界排名第四(前三名均非華人，為華人世界排序第一)。

林昭庚表示，未來將持續傳承陳立夫「中西醫一元化」之畢生職志，持續推動完善中醫藥醫療及照護服務，尤其積極推動中醫參與急重症醫療照護；提升實證醫學研發成果，轉化為中醫藥發展應用，使中醫藥研究量能永續成長；同時致力於向民眾推廣中醫養生相關活動，能讓基金會能持續為提升中醫藥水準、造福全民健康而得以永續經營。

林昭庚致詞時極力推崇台灣首位西醫博士杜聰明，身處於日治時代與西醫脈絡下，仍勇於提出統合中西醫學的「中西醫一元化」理念，並多次試圖將其所認知的中醫藥核心，落實於當代醫學的研究與教育制度中，不僅積極提出中西醫藥整合之「實驗治療法」，也倡議設立漢醫醫院與漢醫治療科。雖因因種種因素、條件與資源的限制，其領先當代、全球之冠的中西醫學整合研究規劃，始終得不到充分落實的機會，但杜聰明念茲在茲的中西醫學整合作法，對現今全球中西醫學「結合」或「整合」發展仍極具指導價值，而科學中藥「台灣清冠一號」的研發，正是將杜聰明「實驗治療法」具體實現最佳例子。

林昭庚表示，「中醫生活化」不僅是一種口號，更是一種生活態度，中國醫藥研究發展基金會藉由規劃一系列兼具知性、實用性及趣味性的中醫推廣課程與活動，希望能讓中醫與民眾日常生活更加貼近，進而對傳統中醫藥有不一樣的認識及更深刻的體驗。因此規劃「實用中醫養生課程」及「中醫藥知性輕旅行」讓社會大眾從日常開始進行中醫養生保健，不僅可作為平時自我健康照護之用，同時還能感受中國傳統文化與中醫的獨特魅力，藉由實地走訪體驗，認識體會中醫藥文化豐富的內涵，拉近民眾與中醫藥之距離，進而提升利用中醫藥服務意願，歡迎對中醫有興趣民眾熱烈參與。

實用中醫養生課程

由基金會主辦、國立國父紀念館協辦，結合與人們在地生活息息相關的中醫藥議題，規劃每週一次中醫基礎養生課程-生活美學班中醫養生課程(實體)；及每月一次全國知名中醫師線上健康講座。每月全國知名中醫師線上健康講座ZOOM連結 https://zoomtw.zoom.us/j/97684581725

中醫藥知性輕旅行

以寓教於樂方式，讓中醫藥融入民眾的生活當中，故每季定期於北部、中部辦理中醫藥相關參訪活動，如：國立中醫藥研究所標本館、中國醫藥大學立夫中醫藥展示館、勝昌中草藥探索館、順天堂藥廠…等中醫藥相關展館，藉由影片觀賞及參訪活動，認識台灣中醫藥歷史與發展，以及清冠一號的研發過程。基金會LINE@活動報名 https://line.me/R/ti/p/%40907qionk