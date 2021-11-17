高雄長庚淋巴水腫中心 榮獲國際淋巴水腫手術卓越中心認證

台灣每年新增近5千例淋巴水腫病人，除引發四肢腫脹，嚴重影響生活與工作，還可能導致細菌感染等嚴重併發症，讓病人痛苦不堪。高雄長庚近年積極發展淋巴水腫超顯微手術，至今年6月完成300例里程碑，10月更榮獲國際非營利組織LE&RN認證為「淋巴疾病手術卓越中心」，是全世界目前僅有6個手術卓越中心之一。高雄長庚今天在記者會上宣佈這項好消息，希望將台灣傑出的醫療成果傳送到國際，幫助更多的淋巴水腫病人。

高雄長庚淋巴水腫中心榮獲國際淋巴水腫手術卓越中心認證。圖／長庚醫院提供

淋巴水腫後天因素常見於癌症病人

高雄長庚整形外科楊家森醫師表示，全世界罹患淋巴水腫病人平均每30人就有1人，已開發國家約有2成乳癌及4成婦癌病人在接受治療後罹患淋巴水腫。造成淋巴水腫的原因除先天性因素外，後天則常見於癌症病人，如乳癌、子宮頸癌、子宮內膜癌、卵巢癌等婦科癌症或男性的攝護腺癌、睪丸癌等；主因為手術切除淋巴結或經放射線治療後，造成淋巴途徑破壞，引發淋巴回流受阻進而產生淋巴水腫。

接受淋巴水腫超顯微手術後成功完成肝移植

56歲的梁女士，因C型肝炎引起末期肝硬化，需接受肝臟移植治療，但過去6年苦於左下肢淋巴水腫並因皮膚滲出淋巴液造成反覆感染發燒，導致無法手術。經接受楊家森醫師超顯微手術後，恢復良好。半年後由高雄長庚王植熙院長率領的肝臟移植團隊完成肝臟移植，並在團隊細心照顧下，克服了腹水及膽汁多重細菌感染的情況。目前梁女士肝臟移植術後已超過一年，恢復良好，她非常感謝高長讓她有好好活下去的機會。

病患唐女士。圖／長庚醫院提供

病患梁女士。圖／長庚醫院提供

70歲的唐女士，20多年前因乳癌手術開刀，造成左上臂淋巴水腫，四處就醫都未見好轉，後來特地遠從台東至高雄長庚醫治，接受整形外科楊家森醫師超顯微手術。術後至今半年，恢復良好，除淋巴水腫大幅改善外，長年嚴重失眠的狀況也明顯獲得改善。

LVA是治療淋巴水腫有效的術式

楊家森醫師指出，淋巴水腫病人建議應及早接受手術，以避免產生蜂窩性組織炎等併發症。微創的超顯微淋巴管-靜脈吻合術(LVA)是目前治療淋巴水腫有效的術式，顯微重建外科醫師需使用高倍顯微鏡，將患肢的淋巴管分離出來後，與鄰近的小靜脈做吻合，重新建立淋巴液回流之替代道路，讓滯留肢體造成腫脹的淋巴液由此通道回流至靜脈系統，以改善肢體腫脹。手術時間約需6-8小時，傷口約5公分，術後幾乎不疼痛，隔日即可下床，住院天數約3-4天。以目前所有治療淋巴水腫術式中，LVA有著傷口小、對病人傷害極小、恢復時間快的優點。

高雄長庚醫院6年前引進超顯微手術，今年6月順利達成300例里程碑，除台灣病人外，也幫助了包含新加坡、馬來西亞、中國大陸、香港、澳門等15位國際醫療病人，其中以因乳癌、婦癌術後罹患淋巴水腫病人為大宗。



病患術前與術後差異。圖／長庚醫院提供

積極著手於淋巴水腫基礎研究

楊家森醫師表示，除淋巴水腫臨床論文的發表外，團隊也積極著手於淋巴水腫的基礎研究，已證明淋巴水腫病人在接受超顯微淋巴管-靜脈吻合術後，在淋巴水腫體積減少後，全身的氧化壓力會明顯下降且抗氧化能力明顯增高。這確認一直以來的疑問，也就是淋巴水腫或許是局部的腫脹，但卻有全身性影響，成果已發表於2021年4月國際知名的「臨床醫學期刊(Journal of Clinical Medicine)」。楊家森醫師強調，這是我們朝淋巴水腫基礎研究(釐清淋巴水腫致病機轉)所邁開的一小步，其終極目標為有朝一日能預防淋巴水腫，而非治療。

高雄長庚獲認證「淋巴疾病手術卓越中心」

高雄長庚在王植熙院長的支持下，整合各專科組成以淋巴水腫病人為中心的醫療團隊，並於2019年8月成立「國際超顯微淋巴水腫治療中心」，提供更完整的醫療服務，主要由整形外科楊家森醫師、麻醉科吳紹群主任、放射診斷科林偉哲副主任、復健科李炎諭醫師、放射腫瘤科王友明主任、耳鼻喉科羅盛典主任、林怡君專科護理師及蔡佩羽個案管理師等共同組成。由楊家森醫師擔任醫療團隊主任，並在陳武福副院長的帶領及淋巴水腫團隊的齊心努力，於今年10月獲位於美國的國際非營利組織Lymphedema Education & Research Network (LE&RN)認證為「淋巴疾病手術卓越中心」，為目前全世界僅有的6個手術卓越中心之一。

王植熙院長。圖／長庚醫院提供

淋巴水腫中心專屬空間2022年完工

楊家森醫師表示，長庚醫院將藉此認證持續與國際接軌，提升台灣淋巴水腫治療於國際的專業度與知名度。高雄長庚現正規劃興建『淋巴水腫中心專屬空間』，預計2022年完工，未來將整合淋巴水腫/復健門診及專屬復健空間，由國際認證的淋巴水腫治療師執行復健，藉以提供淋巴水腫病人更完整便利的全方位醫療服務。