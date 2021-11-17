生技醫療生態圈打團隊戰 邀亞果生醫執行長分享生技經營秘辛

生技醫療產業做為台灣政策下的5+2 產業創新計畫之一，每年在臺灣的營業總額超過五千億，被視為驅動臺灣下一世代產業成長的核心。但目前臺灣生技產業正處在「轉大人」的陣痛期，面臨到政策、市場、法規、資金、人才、技術、道德等多重挑戰，仍然需要許多資源的投入跟產官學研各方的支持，才有辦法真正走到起飛期。

生態圈經營（Ecology Management） 是一個全新經營概念。根據統計，單打獨鬥的企業，學習力與成長速度最多只能達到20%。如果想要快速成長，必須與產業界緊密交流、共存、學習，這就是生態圈。所屬生態圈創造的價值和競爭優勢，進而強化自己的優勢、補足生態系當中夥伴的劣勢，進行產業協作。生態圈成員也可針對內部生態圈及各種可能性進行評估，發展出整合生態圈概念的策略夥伴模型，並藉由盤點資源、聚焦策略目標、落實執行成效，持續透過漸進方式規劃與施行充實生態圈實力。



台灣生技商務生態圈演講 圖片:生命之星/提供

每家生技廠商都各自都擁有自己的競爭優勢，不論是研發生態系統R&D Ecosystem、或是工廠生態系統Factory Ecosystem，更或是通路生態系統Channel Ecosystem。除了認清自己競爭優勢外，反而必須更清楚了解自己的劣勢。

亞果生醫謝達仁執行長受邀參與BNI商會長醫籌備會舉辦線上講座，超過 40位來自製藥、醫療器材、保健品、美妝品、醫療通路、檢測等不同生技領域的生技博士、醫生、企業主、高階經理人報名參與。而講座中，來賓提出的問題，包含技術、產品應用面、企業文化如何再造，以及生技醫療經營過程中，外部資源導入的時間點等，都與生技從業者面臨的挑戰有關。

講座發起人生命之星執行長陳孟專博士表示，經營企業從來都不是容易的事，選人、育人、留人、資金、企業成長、永續經營等，都是企業經營者不斷在學習的課題。而需要長時間投資大量資金研發又無法馬上變現的生技產業，更是困難重重，能提供解答與交流的管道少之又少。因此長醫籌備會由生命之星執行長陳孟專博士、元培大學劉明麗教授、怡定興科技業務經理劉晉嘉博士、禮晏生物科技董事長黃个晏博士等四博士發起，想要尋找正在生技產業的企業主、高階經理人、生技博士、教授、醫生等專業人士，籌組「生技共創生態圈」。

長醫生技專業分享系列共連續六場，接下來更邀請到杭州百芮生物科技朱智傑研發總監、輔大科研產業化平台陳進富營運長、馬偕醫學院許益超副教授、創投VP石翔文博士、葡萄王生技陳勁初總經理針對不同生技各領域進行專業主題分享，歡迎有共同考驗的生技從業人員一齊加入。