竹科舉辦商洽會促進臺日合作

文/葉圳轍

為協助醫材廠商在疫情期間持續拓展國際市場，科技部竹科管理局日前以視訊方式舉辦「臺日醫療器材遠距採購商洽會」，邀請7家日商與國內業者進行一對一商洽，期促成國際合作機會，現場討論熱烈。

該商洽會執行單位-金屬中心執行長林秋豐表示，竹科園區是全球聞名的半導體產業聚落，帶動廠商跨域開發微創材料、智慧輔具、影像處理、智能診斷等高階醫療器材，更吸引眾多優秀醫材廠商相繼進駐竹科；轄下的生醫園區致力於研發最先進創新醫療器材，目前已是臺灣最大的醫療產業聚落。

因此，該視訊商洽會展現竹科園區廠商的創新與研發實力；參與的醫材業者及產品有：萊鎂/負壓式睡眠呼吸中止治療裝置、瑞愛/光學式血紅素感測器、群曜/磁控上消化道內視鏡、能資/手持X光裝置、博鑫/多功能生理訊號監視器及奈捷/光感測生物指標檢測儀等6家，會中有日本業者對園區技術及產品提出高度合作興趣，達成進一步商談的契機。

林秋豐指出，日本一直是臺灣重要的產業合作夥伴，經貿往來熱絡，是臺灣醫療器材前三大進出口國。今年因受疫情影響，無法直接赴日本直接與當地企業面對面交流媒合，但為能讓廠商持續拓展國際市場取得商機，該中心除特別拍攝產品線上行銷宣傳外，同時舉辦該場遠距商洽會，期創造雙贏局面。