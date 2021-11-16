瑪麗安頂級生技會館 體雕顧問師提供個人運動計劃

瑪麗安頂級生技會館有專屬的體雕教練可以為您客製化量身打造適合自己的運動。圖／業者提供
瑪麗安頂級生技會館有專屬的體雕教練可以為您客製化量身打造適合自己的運動。圖／業者提供

近來疫情趨緩，有健身習慣的消費者紛紛回到健身日常，打造［健康、魅力、時尚］的瑪麗安頂級生技會館於日前正式開幕，現場貴賓雲集，大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，現在人的工作壓力大，運動會促進大腦多巴胺的釋放，達到改善情緒、增加幸福感，瑪麗安會館提供多面向的運動選擇以及專業的顧問諮詢，讓消費者找到最適合自己的運動方式進而達到健身效果。

瑪麗安頂級生技會館創辦人鍾舒涵本身熱愛跳舞，構思以舞蹈結合體態雕塑、保養三合一生技會館，提供多面向的舞蹈運動選擇，除了有專業親切的外籍顧問進駐，健康輕食的優雅餐點，精心規劃的活動場域。會館有提供爵士舞、芭蕾舞、國標舞、拳擊有氧、ZUMBA帶氧舞蹈、MV翻跳、體適能培育、性感熱舞、皮拉提斯、街頭舞蹈等豐富多元，不僅可以交叉學習各類舞風，也有提供一對一以及到府一起運動，現在有專業的「體雕顧問師」，客制化、量身訂作最適合自己的運動計劃。

瑪麗安頂級生技會館也是台中第一座由外顧問帶領的會館，想必替台中的健身概念增添了許多異國時尚的色彩。

除了強健的外籍顧問陣容，鍾舒涵更斥資百萬打造絢麗多變的舞台效果，以丹麥知名高級音響 Bang & Olufsen 服務會員，設置六間不同主題的專屬空間，還備有專屬VIP式的服務休憩，只想給消費者最好的，本身即是成功企業家的鍾舒涵表示，許多人如自己一樣，喜愛跳舞但不喜歡重訓、核心肌群的訓練，也讓每位客人在運動之餘都能享受自信、優雅的生活態度，讓運動這件事，變得不再單調，成為另類的「潮」文化。

開幕期間也推出優惠方案，生技產品滿10萬送10堂會館使用卷，滿5萬送兩盒輕盈植萃酵素果凍條以及滿3萬送一盒輕盈植萃酵素果凍條。

瑪麗安頂級生技會館創辦人鍾舒涵強調：「會館的理念主要是認為，因此特別創立結合舞蹈、體態雕塑、保養的三合一生技會館，「活得健康，是一種優雅的生活態度，也是一生的課題。」運動是維持健康的最佳方法，運動時大腦會產生腦內啡能幫助穩定情緒與抒發壓力，在舞蹈悠揚的音樂聲中，培養肢體協調性，所有課程都是客制化、量身打造，讓雕塑也能很輕鬆。」

瑪麗安頂級生技會館讓運動跳舞變成「時尚」，一條龍的服務，提供運動後的專屬保養品，私密露，面膜，基礎保養系列，所有的產品都添加了來自美國的藍緣藻精華；裡面含豐富的蛋白質、碳水化合物及礦物質、葉綠素外，其藍綠藻都來自克拉瑪湖，純淨天然，輕鬆與美麗共存。

瑪麗安頂級生技會館提供運動後的專屬保養品，私密露，面膜，基礎保養系列，所有的產品都添加了來自美國的藍緣藻精華；裡面含豐富的蛋白質、碳水化合物及礦物質、葉綠素外，其藍綠藻都來自克拉瑪湖，純淨天然，輕鬆與美麗共存。圖／業者提供

瑪麗安總監許均任表示跳舞與運動不同之處，跳舞不僅可以運動到全身的肌肉，而且透過音樂還能令心情愉悅，跳脫單純運動的無趣感。

專業的體雕顧問帶領學員開心運動。圖／業者提供

瑪麗安頂級生技會館也是第一座由外籍顧問領軍的會館，外籍舞蹈教練都來自烏克蘭、俄羅斯等高加索地區，舞蹈文化對他們來說再正常不過，已經融入他們的血液裡面成為了他們的基因，在他們開朗活潑的帶領引導之下，會員們更能夠在舞蹈中找到自我，享受運動健身的樂趣！

瑪麗安頂級生技會館 坐落在台中公益路二段689號，11月15日熱鬧開幕，連續三天現場都有專業舞者表演，現場更採用美國白宮及聯聚豪宅等級的香氛團隊 Scent Air由台灣天悦香氛代理，會館透過香氛的氣味釋放壓力，讓客戶感受到身心靈的愉悅。

更有品酒及甜點，吸引週邊及愛跳舞的同好參觀與體驗，營業時間由早上9點到晚上10點，提供上班族在下班後能夠有新型態的社交運動，現在加入，享有更多優惠，頂級會員享有一對一、到府運動的服務。預計初期可招收百位熱愛舞蹈、運動的會員。

文 王妙琴

工商時報