瑪麗安頂級生技會館 體雕顧問師提供個人運動計劃

近來疫情趨緩，有健身習慣的消費者紛紛回到健身日常，打造［健康、魅力、時尚］的瑪麗安頂級生技會館於日前正式開幕，現場貴賓雲集，大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，現在人的工作壓力大，運動會促進大腦多巴胺的釋放，達到改善情緒、增加幸福感，瑪麗安會館提供多面向的運動選擇以及專業的顧問諮詢，讓消費者找到最適合自己的運動方式進而達到健身效果。

瑪麗安頂級生技會館創辦人鍾舒涵本身熱愛跳舞，構思以舞蹈結合體態雕塑、保養三合一生技會館，提供多面向的舞蹈運動選擇，除了有專業親切的外籍顧問進駐，健康輕食的優雅餐點，精心規劃的活動場域。會館有提供爵士舞、芭蕾舞、國標舞、拳擊有氧、ZUMBA帶氧舞蹈、MV翻跳、體適能培育、性感熱舞、皮拉提斯、街頭舞蹈等豐富多元，不僅可以交叉學習各類舞風，也有提供一對一以及到府一起運動，現在有專業的「體雕顧問師」，客制化、量身訂作最適合自己的運動計劃。

瑪麗安頂級生技會館也是台中第一座由外顧問帶領的會館，想必替台中的健身概念增添了許多異國時尚的色彩。

除了強健的外籍顧問陣容，鍾舒涵更斥資百萬打造絢麗多變的舞台效果，以丹麥知名高級音響 Bang & Olufsen 服務會員，設置六間不同主題的專屬空間，還備有專屬VIP式的服務休憩，只想給消費者最好的，本身即是成功企業家的鍾舒涵表示，許多人如自己一樣，喜愛跳舞但不喜歡重訓、核心肌群的訓練，也讓每位客人在運動之餘都能享受自信、優雅的生活態度，讓運動這件事，變得不再單調，成為另類的「潮」文化。

開幕期間也推出優惠方案，生技產品滿10萬送10堂會館使用卷，滿5萬送兩盒輕盈植萃酵素果凍條以及滿3萬送一盒輕盈植萃酵素果凍條。

瑪麗安頂級生技會館創辦人鍾舒涵強調：「會館的理念主要是認為，因此特別創立結合舞蹈、體態雕塑、保養的三合一生技會館，「活得健康，是一種優雅的生活態度，也是一生的課題。」運動是維持健康的最佳方法，運動時大腦會產生腦內啡能幫助穩定情緒與抒發壓力，在舞蹈悠揚的音樂聲中，培養肢體協調性，所有課程都是客制化、量身打造，讓雕塑也能很輕鬆。」

瑪麗安頂級生技會館讓運動跳舞變成「時尚」，一條龍的服務，提供運動後的專屬保養品，私密露，面膜，基礎保養系列，所有的產品都添加了來自美國的藍緣藻精華；裡面含豐富的蛋白質、碳水化合物及礦物質、葉綠素外，其藍綠藻都來自克拉瑪湖，純淨天然，輕鬆與美麗共存。

瑪麗安頂級生技會館提供運動後的專屬保養品，私密露，面膜，基礎保養系列，所有的產品都添加了來自美國的藍緣藻精華；裡面含豐富的蛋白質、碳水化合物及礦物質、葉綠素外，其藍綠藻都來自克拉瑪湖，純淨天然，輕鬆與美麗共存。圖／業者提供

瑪麗安總監許均任表示跳舞與運動不同之處，跳舞不僅可以運動到全身的肌肉，而且透過音樂還能令心情愉悅，跳脫單純運動的無趣感。

專業的體雕顧問帶領學員開心運動。圖／業者提供

瑪麗安頂級生技會館也是第一座由外籍顧問領軍的會館，外籍舞蹈教練都來自烏克蘭、俄羅斯等高加索地區，舞蹈文化對他們來說再正常不過，已經融入他們的血液裡面成為了他們的基因，在他們開朗活潑的帶領引導之下，會員們更能夠在舞蹈中找到自我，享受運動健身的樂趣！

瑪麗安頂級生技會館 坐落在台中公益路二段689號，11月15日熱鬧開幕，連續三天現場都有專業舞者表演，現場更採用美國白宮及聯聚豪宅等級的香氛團隊 Scent Air由台灣天悦香氛代理，會館透過香氛的氣味釋放壓力，讓客戶感受到身心靈的愉悅。

更有品酒及甜點，吸引週邊及愛跳舞的同好參觀與體驗，營業時間由早上9點到晚上10點，提供上班族在下班後能夠有新型態的社交運動，現在加入，享有更多優惠，頂級會員享有一對一、到府運動的服務。預計初期可招收百位熱愛舞蹈、運動的會員。