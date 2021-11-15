憶聲基金會 舉辦現代婦女保健座談

憶聲科技文教基金會長期邀請各界專家、持續舉辦健康醫學及身心靈成長，致力於推廣保健常識、醫學新知不遺餘力。本月特地邀請新竹台大分院生醫醫院，家庭醫學科主治醫師莊佩倪，將於11月27日下午2點在憶聲電子總部3樓國際會議廳，舉辦「現代婦女保健須知」座談。

現代人在生活、工作的壓力下，常常忽略了飲食的均衡及運動習慣的養成，也因此產生許多急性、慢性病。而女性朋友們隨著年齡的增長，在不同的階段會遇到不同的健康問題，例如：婦科問題、貧血、賀爾蒙、婦科腫瘤、骨質及心血管問題等，而如何面對與預防，更是大家需要注意的重要課題。

莊佩倪以醫學專業跟豐富的臨床經驗，從台灣女性的健康現況開始，帶著大家逐步認識婦女常見疾病與問題，針對慢性病的持續追蹤與治療、婦女的健康檢查與疾病的提早預防，讓女性朋友們對自己的身體有更進一步的認識，也能提早察覺並掌握身體的各種狀況，做好自我的健康照護與管理。

新冠肺炎持續肆虐之際，健康意識隨之抬頭，雖然在全民努力防疫及疫苗施打逐漸普及後，疫情已暫時舒緩，但仍不可掉以輕心，同時更該體認到健康而規律的生活習慣，才是培養身體抵抗力及預防慢性病最根本的辦法。 健康是最好的陪伴，好好愛自己、照顧自己，就是給自己、給家人最好的禮物。即日起，凡於11月24日前報名「現代婦女保健須知」座談，即贈精美小禮一份。

報名請洽：03-4515494 分機8603或8102王小姐