醫師公會全聯會今辦醫療防疫及全民安全體系發展研討會

「臺灣醫學會第114屆總會-專題討論-台灣醫療防疫及全民安全體系的發展與展望」今日上午假台大醫院國際會議中心舉辦，此次研討會由台灣醫學會與醫師公會全聯會共同舉辦，會中分享 COVID-19 疫情去年初爆發至今，國內醫療體系如何發揮最高效率，在最短時間內建立防疫安全網之過程、發展及展望。

立法委員暨醫師公會全聯會理事長邱泰源及台大名譽教授李明濱於開場引言，接著進行6個主題演講，包括：「台灣醫療防疫及全民安全體系的過去、現在及未來」、「醫師公會全聯會防疫兩年經驗- 台灣防疫成功的關鍵性推手」、「2021 亞大醫師會台北宣言暨國際防疫新模式」、「因應新型冠狀病毒疫情之跨領域心理健康照護」、「如何建立國家醫療防疫安全體系- 基層醫師之觀點」、「建立醫療防疫安全體系- 防疫醫師之觀點」。

今 (14) 日舉辦的醫療防疫及全民安全體系發展研討會，多位與會專家學者合影。圖/醫師公會全聯會提供

邱泰源理事長於演講中指出，台灣自 SARS 之後，致力健康照護體系的改革，逐步建構精實的醫療體系，包括社區醫療群與社區防疫群的成立，落實社區醫療理念，以及國內醫學教育推動 PGY 訓練制度，加強全人醫療與社區醫療的訓練，強化全人及全家照護模式的發展，都對台灣社區醫療的發展影響深遠。醫師公會全聯會協助建立醫療安全防疫網，鞏固社區醫療正常運作，更是全民健康及政府防疫最堅強的後盾。去年初 COVID-19 疫情爆發開始，健全的基層防疫網得以發揮，助益疫情的控制，醫師公會也研議出創新的模式，建立更好的分級、分流防疫模式。

邱泰源進一步表示，2020 年蔡英文總統連任時提及，期盼醫界能協助政府建立更周全的醫療防疫及全民安全體系，醫師公會全聯會即以此做為防疫工作的重要目標。今年5月疫情警戒升級時，更開啓基層醫療資源四大面向總動員，鞏固國內醫療量能，包括投入社區篩檢工作站、由「精神醫學會」領軍基層醫師照顧民眾身心壓力、社區醫療群及自願基層醫師參與必要醫療的維繫、帶領自願參與的基層院所全面進行疫苗施打。未來建立兼顧醫療及防疫的分級分流體系仍是重要工作，發揮社區醫療群強大的團隊力量，加上精神醫療網資源，並結合社會安全網計畫，是朝向台灣社會安定、人民安康重要的工作。

醫師公會全聯會副秘書長暨發言人羅浚晅認為，邱泰源理事長帶領全聯會團隊自 COVID-19 疫情爆發，至今召開逾30次應變會議，凝聚醫界向心力，讓政府政令能迅速傳達至基層、各縣市醫師公會與衛生局妥善調度人力物資、優化各項防疫作為，助政府抗疫貢獻良多。 圖/醫師公會全聯會提供

羅浚晅副秘書長簡述近兩年來重大疫情事件，從敦睦磐石艦群聚感染、部桃群聚感染、萬華茶藝館群聚感染到近期多次 Delta 變種病毒群聚感染等，醫師公會全聯會召開逾30次相關疫情應變會議，串連全國24縣市醫師公會、5.2萬名醫師，讓政府政令能迅速傳達至基層、各縣市醫師公會與衛生局妥善調度人力物資、優化各項防疫作為。全聯會幹部更參與各類新聞媒體節目，宣導專業正向、正確的防疫觀念，包括適時說明國內外疫情現況、疫苗施打資訊與規劃、各級醫療院所整備情形，對於穩定民心、強化防疫團結，發揮重要影響力。當前國內疫苗第一劑覆蓋率逾7成、第二劑亦達3成，大家仍需持續在防疫上盡心盡力，邱理事長帶領全聯會也將為醫界創造更好的社會氛圍與執業環境，為實現全民幸福生活、國家永續發展而努力。

張必正秘書長於演講中就邊境管制、社交規範、疫苗施打、新藥進展…等，進行台灣與國際的分享與交流。9月2日由台灣醫師會主辦之亞大醫師會聯盟，通過台北宣言，為台灣醫療防疫成功的經驗，並累積世界各國防疫經驗，期待協助亞大區域各國政府及醫師會進行醫療防疫工作，以促進區域所有人民的健康，形成世界各國防疫之準則建議。全聯會邱理事長就任亞大醫師會聯盟會長後，透過國際間合作互助，持續發展及實踐台北宣言內容，台灣將為全球公共衛生貢獻一份心力。