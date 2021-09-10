東元綜合醫院副院長林鎮宇 獲「消防績優救護人員醫療指導醫師資深貢獻獎」

東元綜合醫院副院長暨急診科主任林鎮宇醫師，榮獲110年度內政部消防署「消防績優救護人員醫療指導醫師資深貢獻獎」，於「9.9救護日」赴消防署授獎，獎項獲獎資格為經同一縣(市)消防局聘任10年以上的醫療指導醫師，且為地方救護教學富有貢獻。林鎮宇醫師加入新竹縣政府消防局醫療指導醫師團隊達13年，為最資深的指導醫師，更同時擁有急診專科與小兒專科證照，是台灣少數取得2張專科證照的醫師，不僅為新竹縣早期救護業務持續投入專業指導，在急診多年的經歷，見過許多生老病死，更能視病猶親、同理病人感受，至今仍把救命天職擺在首位，持續衝鋒陷陣！

「支援爆炸案前線，喚起救人熱血魂！」林鎮宇醫師從醫資歷22年，原為小兒專科醫師，當時負責大新竹地區唯一的小兒科急診及就業務，因為支援一場化工廠爆炸案現場救援，燃燒起白袍天職的救命魂，轉換戰場成為衝現場、搶時間和死神搏鬥的急診醫師，能夠守護每一條寶貴性命，是身為醫師最大的熱忱和成就。

被譽為術德兼修的急診醫師林鎮宇，深受各界愛戴與肯定，消防局緊急救護科小隊長洪東秀回想，當時林鎮宇醫師都是騎機車到各個分隊作個案指導，連遠在41公里外的五峰分隊，都可以看到林副院長賣力騎著機車的身影。竹東分隊資深教官黄韓林也說，林醫師早年為新竹縣協助培訓許多救護技術員，在培訓新生兒照護以及接生課程時，專業的教學留下深刻的印象，親和力十足的林醫師更留下私人手機號碼，讓同仁遇到問題能24小時線上指導！

林鎮宇則謙虛的說，急診每天面對不同症狀的患者，諸如意外創傷、燒燙傷、心肌梗塞或到院前OHCA，要在最短時間內作正確處置，因此院前急救佔了關鍵角色，把握黃金救援時間，串起生命之鏈，更能提升病人存活率。新竹縣政府消防局對緊急救護的推動，一直走在各縣市之先，在消防署辦理的各項評比中多次拿下好成績；這幾年也培訓出多名高級救護技術員；救護科也投入院前12導程心電圖監測、電子救護紀錄表以及骨針施打等多項創新作為，大大提升患者到院前的醫療照護。

林鎮宇也表示，東元綜合醫院為新竹縣唯一重度急救責任醫院，攜手新竹縣政府消防局辦理多場高級救護技術員培訓交流會，在106年推行鳳凰專案，醫護協勤上車為OHCA病人實施高級救命術，有效提升OHCA急救成功率；也是竹苗地區唯一通過醫策會「急性冠心症照護品質認證」醫院，全縣唯一具備兩間心導管室的醫院。

面對新竹縣人口持續成長，未來在緊急醫療的需求勢必倍數增長，身為重度級急救醫院，急診科成立兩大中心「緊急醫療救護中心」及「醫學教育中心」，統籌協助到院前緊急傷病患救護作業程序的制訂、救護品質管理到DA-CPR的推展，以及縣內各級人員急救教育推展。肩負新竹縣57萬縣民的醫療品質及生命安全，東元綜合醫院持續優化醫療品質不遺餘力，為全民健康守護把關。



