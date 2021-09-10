2021泰國線上醫療講座9/17登場

由駐泰國臺北經濟文化辦事處、彰化基督教醫院主辦，中華民國僑務委員會、衛生福利部、外交部指導，廣受台商好評的線上醫療講座「2021泰國線上醫療講座」將於2021年9月17日下午登場。此次講座邀請到彰化基督教醫院心臟血管內科楊淵博醫師與彰化基督教醫院體系營養暨膳食部林佳青營養師分享如何「護心有道 健康做到！營養抗疫 吃出免疫力！」。

心血管疾病導致死亡佔泰國整體死因近三成，此外，在COVID-19疫情期間，也因陸續施打新冠疫苗而出現心血管疾病之嚴重副作用，這些副作用及其他造成心血管疾病很多危險因子是可以預防的；另在防疫方面，除勤洗手、戴口罩降低接觸感染源外，『吃、動、心』三方康養是維護人體正常免疫防禦力的基礎要素，但該如何吃才能吃出免疫力抵抗新冠肺炎病毒呢？「2021泰國線上醫療講座」將邀請彰基心臟內科專科醫師及專業營養師，向台商及大眾分享如何在COVID-19疫情期間照護心血管慢性病以降低染疫風險，以及營養抗疫的行動要訣，千萬別錯過!

「2021泰國線上醫療講座」活動簡介。圖/彰化基督教醫院提供