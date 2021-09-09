美兆集團與嘉和智能策略合作

以預防醫學及精準健康數據打造的客製化健身方案

以「預防醫學 精準健康」為核心並擁有亞洲最大健康數據資料庫的美兆健康管理集團，近日與嘉和智能旗下Pulse Gym健身房策略合作，共同推出「幸福企業樂活專案」。企業客戶之員工透過美兆健康檢測了解個人健康狀況，根據美兆健康促進報告中的運動處方，由Pulse Gym將健檢後的相關數據結合自行研發的AI體適能檢測，制定出客戶專屬運動計畫。當企業客戶之員工完成階段性運動計畫後，再次透過美兆健康檢測了解實際改善效果。

強調針對健康及亞健康族群的健康評估、預防保健與健康促進，一直是美兆健康管理集團提供給客戶的核心服務。嘉和智能科技則致力於發展健康管理科技，旗下Pulse Gym結合智能科技檢測、科學數據評估，提供精準客製化運動處方。近日聯手合作推出「幸福企業樂活專案」，企業客戶之員工會先透過美兆健康管理機構完成「樂活健身」健檢方案，藉以了解個人生理健康狀態，以及阻礙增肌減脂的因素、個人化運動風險評估與相關配套的運動建議。Pulse Gym接續協助企業客戶之員工執行完整的AI體適能測試，再由專業教練將AI體適能測試結果，結合美兆健檢報告提供專業諮詢與建議，並根據企業客戶之員工實際需求與健康狀況規劃出客製化的專屬運動計畫。企業客戶之員工只需實際並規律地按表操課，完成階段性健身計畫後，就可回到美兆診所透過專業健檢了解改善效果。

這項專案解決了企業客戶之員工長期以來在完成健檢後，面對醫師提出的運動建議，卻不知該從何做起的困擾，包含運動規畫該從何著手?如何建立與維持運動習慣?如何避免運動傷害以及看似無效的運動?面對眼前忙碌的生活，企業客戶之員工更嚮往的是健康與運動都能實現精準到位的效果，相信這樣的專案內容將能提供客戶嶄新的體驗感受。

根據健康檢測報告產生的健康促進建議並進一步延伸到產品及服務的提供，是目前健檢市場中較少看到的整合性健康促進策略，這也是美兆集團執行長 丁平頤所看到的新商業模式。美兆健康管理集團也將陸續尋求與健康促進相關產業的合作，從食衣住行育樂全方位角度發展出更多健康促進服務，實現預防醫學與精準健康的理念，提供客戶一個能夠維持並改善健康的生活型態，讓「活得久、活得好、老得慢」的美兆企業目標能夠發生在社會的每一個角落 。

【美兆健康管理】

美兆健康管理集團為全台首家提供會員制的健檢診所，目前管理台北、台中及高雄三家診所，30年來累積近300萬筆健檢資料，擁有目前亞洲最大的「健康及亞健康族群最大數據庫」，並進而建立亞洲健康族群的健康理想值，達到「更早發現、更早預防」的健康指標。美兆自1994年起即創造的「AMHTS美兆自動化健檢系統」讓會員於4小時完成百項檢查，成為全球健康管理服務的領導先驅。

【嘉和智能科技 KAHOTEK】

嘉和智能科技致力於發展健康管理科技，旗下Pulse Gym結和智能科技檢測、科學數據評估，提供精準客製化運動處方，打造符合美國運動醫學會「運動是良藥(EIM)」理念的全新型態的精準健康。Pulse Gym 將健身與健康做緊密結合，開創Pulse Care 健康促進中心的服務，結合生活、健康、健身、營養、紓壓，推出「增肌減脂、壓力改善、睡眠改善、營養管理、運動復健、精準健身」等健康解決方案，著力於精準健康促進，打造由身、心、靈至社會的全人健康促進服務。