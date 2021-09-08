童綜合醫院 歐宴泉院長指出，這幾年來舉辦的免費公益PSA(攝護腺指數)篩檢活動，已經有上萬名符合資格的男性參加，接受篩檢的民眾中約有15%的人篩檢出攝護腺指數異常，異常指數民眾中有60%會回診進行詳細檢查；經由PSA(攝護腺指數)篩檢而出現異常指數的民眾中，進一步切片診斷為攝護腺癌的民眾中，約70%是早期攝護腺癌，另外30%是中期攝護腺癌。

童綜合醫院五十年來持續守護社區民眾健康，致力於提倡預防醫學，童綜合醫院創新研發中心歐宴泉院長自2017到院服務後，推廣免費PSA(攝護腺指數)篩檢，與地方社區合作一起保護民眾健康。

2019年起與中華民國泌尿腫瘤關懷協會發起PSA公益篩檢活動，獲得不錯成效與迴響，2020雖遇疫情但仍繼續推廣，鼓勵50歲以上男性民眾為自己健康參加篩檢。雖然今年疫情仍在，但為了男性民眾的健康，持續第三年舉辦萬人PSA公益篩檢活動，結合童醫院社區醫療群的診所，希望除了防疫外，也還是要照顧並關心自己身體情況。

萬人PSA公益篩檢活動起跑囉!病友捐百萬為男性健康把關。童綜合醫院總院長童敏哲（右2），童綜合醫院創新研發中心院長歐宴泉（左1）共同呼籲民眾要重視自身健康以及PSA篩檢的重要性，病友已經痊癒恢復健康得林其業先生（左2）和楊先生（右1）。圖／王妙琴

中華民國泌尿腫瘤關懷協會常務理事林其業先生，繼去年捐贈一百萬響應篩檢活動後，今年仍是捐贈一百萬繼續支持，希望能夠幫助更多男性民眾。林其業先生本身也是病友，在2012年，突然發現攝護腺指數(PSA)高達69，已經是標準值4的17倍，屬於癌症末期，尋求三家大醫院的治療，但醫師多是認為癌症末期，不願意為開刀，最後找到了歐宴泉院長，歐院長使用達文西微創手術來清除腫瘤細胞，術後迄今已十年，林其業先生仍身體狀況十分良好，所以更深切感受到定期篩檢的重要性，為了幫助更多男性朋友都能儘早發現早期治療，也特地連續兩年各捐贈一百萬元，支持舉辦萬人PSA公益篩檢活動，讓更多人也可以受惠。

另外，一名70歲的楊先生也到場分享經驗，呼籲男性接受PSA篩檢的重要性。楊先生是在2020年因為參加萬人PSA篩檢活動，發現攝護腺癌指數異常，進一步檢查後發現罹患攝護腺腫瘤，經歐宴泉院長進行達文西手術切除腫瘤並病理切片檢查確認為攝護腺癌二期，手術順利完成，術後第二天即恢復元氣下床走路，住院五天後即出院返家休養，術後迄今屆滿一年已正常生活無異狀。

歐宴泉院長表示，攝護腺癌名列台灣男性癌症第五位，更是世界第二大男性癌症，攝護腺癌早期沒有任何症狀，許多民眾發現罹癌時已是晚期，錯失治療黃金期，台灣民眾飲食西化，近40年來台灣攝護腺癌發生率增加約60倍及死亡率增加約20倍，但是攝護腺癌是可以早期診斷，早期治療，可以根治的癌症，為了讓民眾能盡早發現疾病，降低攝護腺癌晚期發現的比率，童綜合醫院及中華民國泌尿腫瘤關懷協會合作推廣攝護腺癌篩檢，連續三年發起PSA(攝護腺指數)公益篩檢活動，希望讓更多人重視家人並關心自己的健康。

童敏哲總院長表示，童綜合醫院深根地方已經五十年了，為了喚起民眾重視自身健康，連續三年舉辦PSA免費篩檢活動，只要符合50歲以上男性，或40歲以上具攝護腺癌家族病史的男性，就可免費受檢。今天起結合童綜合醫院合作的社區醫療群診所辦理免費PSA篩檢，一起為民眾健康來把關。