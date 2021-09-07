採用生物製劑治療 助僵直性脊椎炎患者正常生活

根據醫學研究報告指出，僵直性脊椎炎是一種全身性發炎疾病，好發於20-40歲年輕族群，男性是女性的3倍，一旦發病即為終生疾病。近年來透過生物製劑治療，讓僵直性脊椎炎患者能得到最佳治療效果。

台南市立安南醫院風濕免疫過敏科主任林理信醫師表示，僵直性脊椎炎在臨床上約7成會出現下背痛典型症狀，頸椎、胸椎及腰椎都可能被侵犯，只要持續治療減少脊椎及關節破壞，就可維持良好生活品質。

今年53歲王爸爸，年輕時當兵即引發下背痛困擾，起初以為是太操勞而不以為意，結果下背痛竟長達超過20年。曾服用止痛藥但效果有限，後來背部彎曲駝背，只能低頭走路，至骨科進行脊椎矯正手術，但仍無法改善症狀，只能靠殘障手冊補助過活。沒想到前幾年王爸爸的兒子當兵也出現下背痛，幸好兒子立即上網查詢並及時求助風濕免疫科醫師，經診斷確診為遺傳性「僵直性脊椎炎」，經由生物製劑治療後，現在過著與正常人一樣的生活。

林理信醫師指出，臨床上常誤以為僵直性脊椎炎患者是椎間盤凸出或其他脊椎疾病，而延誤黃金治療時間，患者初期都會解讀為過度勞動引起下背痛而延誤就醫。一般下背痛會越動越痛，而發炎性下背痛則是越動越不痛，越不動越痛，且容易發生在早上起床、睡午覺後，或久坐椅子沒有活動產生疼痛，但只要活動伸展幾分鐘，即會獲得舒緩。

僵直性脊椎炎疾病往往是遺傳且進展緩慢，因此需以Ｘ光診斷，若下背薦腸骨關節有明顯雙側第二級以上薦腸骨關節炎，或單側第三級以上薦腸骨關節炎，再加上患者發炎性下背痛等典型症狀及參考抽血驗HLA-B27基因，綜合評估來診斷為僵直性脊椎炎。

以往針對僵直性脊椎炎治療，僅能靠非類固醇消炎止痛藥及免疫調節劑來控制病情，但成效不彰。近年來透過生物製劑治療，可以得到最佳治療效果，而且對周邊關節炎、骨接點發炎及虹彩炎等併發症效果也很好。針對有生育計畫及需要哺乳女性患者，患者可與醫師充分溝通，採用適合生物製劑控制疾病且成功懷孕的雙重目標。

林理信醫師提醒民眾，若長期出現發炎性下背痛症狀、有僵直性脊椎炎家族病史，或眼睛虹彩炎等情況，應儘早尋求風濕免疫專科醫師作檢查診斷。目前僵直性脊椎炎有多元治療藥物，只要積極治療，就可運動、維持正常生活及擁有幸福婚姻生活。