華安醫學募資準備執行糖尿病足傷口癒合新藥全球三期臨床試驗

華安醫學（6657）現金增資案已獲主管機關核准募集新台幣4.4億元支應ENERGI-F703糖尿病足傷口癒合新藥全球三期臨床試驗費用逾2,400萬美元，目前公司所規劃ENERGI-F703多國多中心臨床試驗是根據今年7月1日與美國FDA二期臨床試驗結案報告會議 (EOP2) 而設計之三期臨床試驗，公司希望在全球三期臨床試驗獲得正面結果後即可申請美國、歐洲、台灣及其他主要國家糖尿病足傷口癒合藥藥證。如果全球三期臨床試驗一切順利，華安將有機會成為全球唯一DFU小分子藥物且尚在專利保護期到2033年，將有利於華安DFU藥品搶攻全球醫保市場。

華安醫學ENERGI-F703治療糖尿病足傷口的作用機制論已獲刊登於美國實驗生物學協會聯盟官方期刊FASEB Journal，且美國糖尿病醫學年會(American Diabetes Association 2020)也將ENERGI-F703研究選為Moderated Poster，列為該年度糖尿病足項目的會議Hightlights。

此外 華安醫學現在除已規劃ENERGI-F701防止異常性落髮三期臨床試驗及巴金森氏症(Treatment for Parkinson’s Disease)一期臨床試驗外，阿茲海默症（Alzheimer’s Disease）新藥亦在進行動物試驗中。華安ENERGI-F705巴金森氏症新藥目前已在進行國際一期臨床試驗前準備工作，公司希望在未來一年即可申請國際一期臨床試驗，而華安將有機會成為台灣第一家執行帕金森氏症臨床試驗之新藥公司。