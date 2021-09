2021 CMAAO 亞大醫師會通過「台北宣言」

第35屆 CMAAO 亞洲暨大洋洲醫師大會聯盟會議(簡稱亞大醫師會)昨日圓滿閉幕。賴清德副總統昨日下午參與跨國視訊會議,他在致詞時勉勵醫護人員要善盡職責照顧全台民眾,並表示疫情過後要邀請世界醫師會以及 CMAAO 所有會員,造訪自由世界的台灣,他與新任的邱泰源會長都將善盡地主之誼,帶大家暢遊寶島。

昨日議程中通過台灣醫師會提出的「台北宣言」Taipei Statement on Collaborative Work for Managing Novel Pathogen Pandemic,以台灣從建構基層醫療防禦與 SARS、COVID-19 抗疫的醫療公衛經驗,提出完善的防疫建議及準則。台灣醫師會聲明基層醫療網絡的建置,讓傳染病例得以在社區分流,降低對健康照護體系的衝擊,而醫師會和政府皆掌握各自的功能及角色,至為重要。

「台北宣言」涵蓋重點包括:基層醫師如何整備,基層醫療與醫學中心的分級醫療制度之建立、疫情快速擴散與疫情緩和後的醫學教育、平時與疫情擴散時醫師會的角色,以及平時和疫情擴散、疫情緩和後政府的角色,完整而有系統的內容,將做為全球新疫情防治與共同合作的建議準則。

在台灣成功的抗疫模式中,醫師會與國家衛生主管機關的通力合作是防疫成功的重要關鍵。醫師會扮演的角色,包括如何協助分配醫療物資、加強社區臨床監測及制訂分級分流模式、有效安撫社區的恐慌、加強國際交流、推動和協調國家研究機構必要的臨床研究…等,皆對疫情控制有很大的幫助。

此次大會中印度及馬來西亞醫師會皆強調,政府需要全力保護第一線醫療防疫人員的安全並確保疫苗的保護力,才能讓醫護在工作上更無後顧之憂。今年 CMAAO 大會由醫師公會全聯會主辦,相當圓滿成功,透過各會員國分享防疫心得與經驗,未來在整體區域的公衛協防上將能做得更好。時隔兩年,亞大醫師會成員透過視訊再度齊聚一堂,展現高度團結,為亞洲及大洋洲的區域衛生安全繼續努力。