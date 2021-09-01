慘遭紅火蟻吻咬過敏性休克 低溫療法治癒撿回婦人一命

新竹一名中年婦人，某日工作中，被發現無意識倒臥在地，緊急送醫，到院前已失去生命跡象(OHCA)，經過東元綜合醫院急重症醫療團隊全力救治，奇蹟恢復生命跡象。該病患從事營造業基層，平時與女兒一起在建築工地工作。根據病患的徵象與症狀，並抽絲剝繭多方查察病因後，確診是紅火蟻咬傷引起的「過敏性休克」。醫療團隊使用低溫治療等積極施救下，替婦人搶回一命，休養觀察一個月後順利出院。

成人加護病房(ICU)主任謝宗鑫醫師表示，病患到院前已失去心跳及呼吸，急救8分鐘後恢復生命跡象，經檢傷發現左腳大拇指瘀血，已有敗血症跡象，推測病患已昏迷好一陣子才被發現送醫。到院後經過些許時間，病患身上才出現被紅火蟻咬傷的病徵，主要傷勢集中在雙手手肘以下，脖子、胸前也有零星傷口，最嚴重的雙手則是出現大片密集度極高的膿皰，因為傷勢集中在手部，透過家屬問診，推測婦人疑似在工作中因搬動地面上的建築材料而致使雙手觸及紅火蟻巢穴，讓螞蟻從手部攀爬至手臂以及軀幹其他部位。病患歷經低溫治療、呼吸器供給、抗生素治療後奇蹟恢復生命跡象，被咬傷的膿皰也結痂癒合，目前已出院返家。

東元綜合醫院為新竹縣重度級急救責任醫院，各種毒性造成的傷患與疾病，包括外來種的紅火蟻毒性的救治訓練已納入急重症團隊基礎訓練，行之有年，因此團隊成員具備有高度的警覺性與專業性。

謝宗鑫醫師指出，根據國內研究資料說明，紅火蟻咬傷會造成身體不適，主要是因為紅火蟻毒蛋白中含有「類鹼性毒素」，局部被紅火蟻咬傷，大多數病人除了疼痛、騷癢以外，不會有太劇烈的不適反應，且症狀會隨著時間緩解，不會有太嚴重的後遺症。

不過有兩種情況最為危急，譬如：被紅火蟻叮咬的範圍大，造成毒素劇烈反應，可能導致器官衰竭、腎衰竭、橫紋肌溶解、甚至有死亡的可能；或是少數對紅火蟻毒蛋白過敏的人，只要少數幾隻咬到，可能產生過敏性休克而致命，要特別小心。又因為紅火蟻叮咬時有旋轉及攻擊多次的習性，因此傷口比一般螞蟻更嚴重、更密集。

謝宗鑫醫師提醒，民眾從事戶外活動機率增加，行經草地、塵土多的地方務必留意。也無須過度恐慌，如有發現紅火蟻棲息地，應遠離土丘巢穴，切勿驚擾並通報相關單位處理。

萬一不慎遭紅火蟻咬傷，以下4點叮咬後處理可以遵循：

第一時間以肥皂和清水清洗被叮咬的部位。暫時冰敷被叮咬的部位。被叮咬後避免將膿皰弄破，避免傷口二度感染。

倘若身體出現：心悸臉紅、蕁麻疹、喉嚨腫脹、胸悶、心跳加快等有過敏反應，應盡速至醫療院所就醫。