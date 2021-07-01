萊析樂™居家核酸快篩7月1日開賣 萊鎂醫營收成長性看俏

萊鎂醫(6633)獲食藥署核准專案進口的居家快篩試劑-萊析樂™家用COVID-19核酸檢測組，7月1日起將小量在多家連鎖藥房及零售通路上架銷售，預計7月上中旬可望大量鋪貨到各家大型連鎖通路量販店；萊析樂™建議未稅售價每劑新台幣1800元，部分通路同步採行預購方案，讓有意購買的民眾省下寶貴的詢問時間。

萊鎂醫表示，萊析樂™採用分子增幅(RT-LAMP)技術，等於是一個微型COVID-19核酸檢測實驗室，能在11~30分鐘內得到PCR等級的檢測結果，較抗原快篩試劑更精準，也能糾出潛在感染者；為了讓有意的民眾得以進行居家COVID-19核酸檢驗，落實中央廣篩策略，在家用快篩指引出爐後公司就加速推進與通路方的合作，萊析樂™第一波優先鋪貨特定地區，包括全聯福利中心與大樹、丁丁等連鎖醫藥通路。

萊鎂醫指出，此次先於國內同業引進核酸快篩，除了供居家快速採檢，對於不容停止運作的企業、工廠、金融、政府機關能起到快速精確的效果，在開始鋪貨藥局及通路之前，已經有10多家中大型企業採用萊析樂™核酸檢測產品，再加上新冠體外診斷器材(IVD)客製化開發製造業務，帶動110年5月合併營收新台幣387萬元，年增503.11％，預期6月營收將受萊析樂™銷售貢獻，進一步推升公司後續幾季營業表現。

萊鎂醫日前已與萊析樂™美國原廠Lucira Health, Inc.正式簽下產品台灣區經銷權，力求提供更穩定、完善的貨源與服務，為台灣地區防疫盡一份心。萊鎂醫特別提醒消費者，自行購買使用家用快篩的民眾，務必遵循衛福部家用快篩試劑指引之防疫規範內容。