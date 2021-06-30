銀泰佶獲美認證 將佈局二、三類醫材

台灣三級警戒延長，除了加強普篩防堵疫情之外，目前國內持有的新冠病毒疫苗數量明顯不足，加上全球新冠變種病毒來勢洶洶，造成英國疫情爆發的Alpha病毒株、造成印度死傷慘重的Delta病毒株及南非變種Beta病毒株，面對持續變種的病毒，我們應該如何保護自己及家人?

台灣防疫用品龍頭業者銀泰佶聯合生技執行長林室融表示，在後疫情時代，我們日常生活早已與防疫密不可分，海外許多國家封城將近一年，而台灣面對COVID-19的挑戰才正要開始，我們觀察一個國家要達成群體免疫，疫苗的施打率起碼要達到7成，但目前市場研發出的疫苗，面對變化莫測的變種病毒保護力尚待驗證，疫苗能否趕得上病毒變化速度，是一場全人類與病毒數目及進化速度的時間競賽。

林室融強調，有許多海外專家學者表示，未來人類最終會與新冠共存。只要有人與人之間的交流，防疫破口依舊會存在，做好個人及居家衛生已成為你我的日常，而現在抗菌消費品已經進化到3.0，不只是清潔還要對抗看不見的威脅。

銀泰佶業者旗下產品SDC快潔適防疫噴霧獲得美國EPA及台灣FDA雙認證抗菌效果，皮米銀離子SDC Ag+達99.9%抗菌力，獨家技術具有24小時長效保護，溫和不刺激，無毒無酒精等特色獲得海內外市場好評。2021年1-4月銀泰佶聯合生技集團合併營收達3億新台幣，超越2019年度總營收，目前進行上市櫃規劃中。林室融強調，因台灣疫情尚未解除警戒，我們會以台灣市場優先備齊防疫四寶產品，且與通路合作推出優惠，讓國人以實惠價格落實個人及居家防疫，並計劃將SDC應用於傷口敷料、消毒噴霧、醫療口罩進行二、三類醫材臨床實驗與申請，並計劃擴廠以接獲更多歐美訂單，將受惠於中美貿易戰之關稅利多。