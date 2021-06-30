健康不甩鍋 吃出防疫力

隨著新冠疫情持續延燒，大家對於自己的防護觀念都大大提升，要怎樣增強自己的抵抗力，已經成為人人關心的重要健康議題。不只是做好勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離，好多人也開始關注怎麼吃更能提高自我防護，抵抗外來侵襲！

以營養素來說，像是維生素C、A、E都是增強抵抗力、抗氧化的重要營養。尤其是維生素C的好處多多，它除了具有高度抗氧化力，可以保護免疫細胞避免受自由基的傷害，也能刺激體內製造干擾素來破壞病毒，能預防病毒細菌感染，並加速疾病痊癒，所以對免疫系統的調節很有幫助！在過去的研究中，也發現補充維生素C可顯著降低呼吸道感染的發生率喔!柑橘類水果富含有維生素C，例如：一顆橘子大概有70毫克的維生素C，葡萄柚約是90毫克，希望大家每天都能攝取200毫克以上的維生素C，這樣比較有機會降低疾病的感染。

五顏六色的蔬果，除了一樣含有維他命，同時也是抗氧化能力很好的食物，尤其像是野櫻莓、藍莓、黑加侖、覆盆莓…等莓果類更是大家熟悉的超級抗氧化食物。

另外，如果體內的鋅不足，會影響免疫細胞製造的能力，我們抵抗病菌的能力就會降低。鋅可以修補黏膜、減少病菌附著上呼吸道，所以可以減少感冒發生、縮短病程。過去有研究發現:如果感冒的人在症狀開始的第一天內就開始補充鋅，可以減輕喉嚨痛、頭痛、咳嗽、發燒、鼻塞、流鼻水、打噴嚏、沙啞和肌肉酸痛等感冒症狀、縮短感冒的病程，而且可以減少學童請病假的機率和日數。也有研究發現，維持老年人血中鋅濃度，可能可以幫助老人減少罹患肺炎的機會。像是牡蠣、南瓜、菠菜、堅果或紅肉類，都是較佳的含鋅食物來源。

其他像是鐵、硒，維生素D，優質蛋白質、益生菌、膳食纖維或omega-3 脂肪酸都是能幫助身體增加防禦力的重要營養素。現在大家經常是口罩戴好戴滿，所以常常忘了喝水，如果擔心口罩拿下增加感染風險，可以從口罩下方透過吸管喝水，喝完水趕緊把口罩戴好，畢竟足夠的水分，才能幫助體內排除毒素，促進代謝，增加身體防護力!

要照顧好健康，除了要有均衡足夠的營養、適當補充營養品、還要配合充足的睡眠、良好運動習慣、靜心紓壓、平和的心情…才能維持良好的防護力，多管齊下才能真正保持健康喔!

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