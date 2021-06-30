同島一心 董座也加入愛心宅配員

疫情越嚴峻，台灣人的熱忱也越增加！最近有許多平常大戶人家的董座”大人”，也紛紛加入宅配的行列，但配送的可不是一般的餐飲食品，卻是大眾最需要的愛心防疫物質。由蕃薯藤國際公司董事長吳麗芬、聯合牙科器材公司陳桔旺大股東、新台灣生命公司董事長吳麗貞及宜蘭人愛醫療財團法人董事長潘仁修率同台灣長照醫學會劉伯恩理事長及郭鋒銘副理事長及陳旭君理事等，攜帶生理監測器材及日式高檔營養補充品，到台大醫學院附設醫院、淡水馬偕醫院及台北馬偕醫院慰勞第一線辛苦的醫護人員。

尤其在這次疫情肆虐中，許多位居高位的董事長，不但出錢出力，甚至親自出馬，為了替第一線的醫護人員加油打氣及補給一些必備的醫材，冒著大熱天的褥暑，且配戴密不通風的防疫口罩及面罩，親臨第一線的醫療院所致贈醫療及防疫物資，這種人飢己飢的精神，除了令人按贊外，也是台灣人值得驕傲的一面。

帝篁國際公益平台董事長吳珅篁(中)致贈的防疫物資備受各界的肯定與讚揚。圖／業者提供

在帝篁國際公益平台董事長吳珅篁的領導下，「愛心宅配通列車」所配送出去的愛心防疫物資，已涵蓋了北部的各大醫學中心，如台大醫院、三軍總醫院、振興醫院、馬偕醫院、慈濟醫院、北市忠孝醫院、仁愛醫院、陽明醫院、也配送到南部的恆春基督教醫院、東部的台東基督教醫院、基督教門諾醫院及宜蘭員山財團法人醫院。

帝篁國際公益平台秘書鄭宜恩（左起）、台灣長照醫學會理事長劉伯恩、三軍總醫院院長王智弘少將。圖／業者提供

而對於基層的300多位長照醫療專業醫師也提供了必備的防護衣及面罩。吳珅篁也隨著”愛心宅配列車”參與了辛苦的宅配送善工。事後吳珅篁說「他只是做拋磚引玉的事，期待有更多的企業主，一起加入這”愛心宅配通”的善工。」

台灣長照醫學會理事長劉伯恩(左一)、台灣長照醫學會副理事長郭峰鋒銘(右二)與帝篁國際公益平台董事吳麗芬(左二起)、董事吳麗貞，將「愛心宅配通」親自宅配到台大醫院；並與臺大醫院主治醫師黃博浩( 右三) 合影。圖／業者提供

讓處處有愛成為台灣人的標誌。偕同一起參與這”愛心宅配通”事工的台灣長照醫學會理事長劉伯恩表示，有這麼熱忱的企業家願意加入加入守護台灣健康的愛心列車，身為醫者的角色，一定會貢獻所長的專業，共同為掃除這病毒的肆略來努力，也讓台灣這塊土地的人民很快就能恢復健康平安的快樂生活。