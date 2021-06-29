醫療結合AI成顯學 甲狀腺AI判讀軟體獲國際肯定

全球疫情延續逾一年，新的生活、工作模式逐漸成為習慣。其中，AI已漸漸成為增進醫療資源運用的最好工具，有助於整體流程改善，減少病患回診次數，安克生醫研發完成的甲狀腺超音波AI輔助偵測智慧醫材，經國際知名期刊發表，證實能協助醫師提高「甲狀腺結節」良惡性風險程度判讀的準確率與一致性，找出更多惡性腫瘤。

甲狀腺癌位列我國十大癌症，無症狀甲狀腺結節盛行率高，平均每4名成人，便有1人有結節疑慮，且多是透過健檢發現，醫師會根據超音波影像，判斷良惡性，有惡性（癌症）疑慮則需進一步細針穿刺檢查，決定是否手術；然而，甲狀腺超音波影像判讀，高度仰賴判讀者的經驗，國外甚至用「看過3萬張結節超音波」做為資深與資淺的分水嶺，縮小醫師間判讀的落差，是醫界持續追求的目標。

一項刊登於國際知名期刊「Medicine（醫學）」的研究發現，111名放射科醫師對50顆甲狀腺腫瘤，進行「傳統人工判讀」及「搭配AI電腦輔助判讀」，發現資歷較淺（腫瘤超音波<3萬張）的醫師，搭配AI電腦輔助可大幅提升17%的精確度，證實有助於縮短醫師經驗累積的時間（學習曲線, Learning curve），達到與資深醫師相同的判讀水準。

台大醫院團隊也透過研究發現，搭配甲狀腺AI判讀軟體的輔助，有助於提升醫師對甲狀腺結節判讀的準確率，整體提升約1成，最高者甚至從6成的準確率，提升至8成；此外，對於甲狀腺癌裡最難纏、最難辨識腫瘤良惡性的「濾泡性癌」，透過AI判讀軟體，發現良性腫瘤的辨識率，較傳統檢測高出 47%，惡性腫瘤辨識率更達 100%，兩項研究分別獲刊登於《Cancers》與《內分泌學前沿, Frontiers in Endocrinology》。

安克生醫李伊俐總經理表示，安克生醫近年持續推廣AI智慧影像工具，已獲全球17個國家、121家醫療院所與244名專科醫師使用，同時累積33篇國際知名醫學期刊與醫學大會發表；該項甲狀腺AI判讀軟體，是全球唯一跨廠牌、跨機台使用的甲狀腺AI智慧醫療影像醫材，獲美國FDA認證，可以適用於不同醫療院所，在全球推廣上不受阻礙，目前已獲我國TFDA、美國FDA、歐盟CE、中國CFDA上市許可，透過持續的推廣，讓智慧醫療廣泛使用，優化診療過程，造福更多受甲狀腺疾病所苦的患者。