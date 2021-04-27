萊爾富搶攻市場 推出櫻花與哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩

春櫻綻放季節，迎接浪漫粉紅賞櫻狂潮，自即日起，萊爾富於全台門市(無藥商門市及特殊門市除外)推出獨家限量、門市現售宏瑋櫻花盒裝10入醫療口罩，全台限量10,000盒，外盒設計以台灣地圖結合櫻花為元素，讓民眾在防疫期間，配戴最應景與夢幻櫻花醫療口罩去賞櫻。

另外，萊爾富自4月26日至4月30日止率先引進６款獨家「華淨醫材x哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」開放民眾預購，哆啦A夢醫療口罩，全台限量20,000盒，每款10片，喜愛收藏特色口罩，民眾或哆啦A夢迷們，要把握機會喔。

萊爾富率先引進６款獨家「華淨醫材x哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」已開放預購。圖／萊爾富提供

萊爾富自2016年打造自有品牌「Hi-Life Original」，為滿足消費者需求，從生活日用品到食品，嚴選優質、安全商品。2019年以「高品質、高創意、高價值」為核心價值，引進各大優良廠商商品，且開發逾30支跨界聯名商品，迎合消費者多樣滿足。除跨界聯名商品外，以櫻花設計元素系列商品最受消費者青睞，如下雨天出門必備加大傘面，擁有高質感水晶握把的「70cm櫻花版輕便直傘」，美觀又實用；「櫻花版抽取式衛生紙」，材質柔軟舒適、不添加螢光劑，成為民眾必備生活日用必需品。

萊爾富表示，《哆啦A夢》50周年紀念款醫療口罩，分別提供愛心穿透環、愛心放大燈及迷你哆啦成人(17.5cm x 9.5cm)與兒童(14.5cm x 9.5cm)尺寸，共計６款。此次該款紀念口罩配色有別以往藍白色系，改用紅白色系推出限定超萌圖樣，其中，愛心放大燈設計，象徵能隨心所欲，放大所有想要變大的東西；另一款愛心穿透環，則傳達貼在想穿越之處，任何牆都能夠穿透；迷你哆啦則是以超級萌迷你哆啦A夢、哆啦啦為設計發想，口罩上畫出可愛的卡通肖像哆啦A夢，還呈現各種不同愛心元素與漫畫版畫風，喚起人們兒時回憶，也讓誕生50周年哆啦A夢回到原點，可愛又不失浪漫。

《哆啦A夢》50周年紀念款醫療口罩共計６款，分別為愛心穿透環、愛心放大燈及迷你哆啦的成人與兒童尺寸。圖／萊爾富提供

哆啦A夢魅力橫跨多個世代，精心設計出高品質的口罩，第一層是絲滑的外層防潑水表布、第二層熔噴布，還有最內層舒適的親膚層，以最高等級的三層防護，讓可愛的哆啦A夢醫療口罩成為時下品味穿搭最棒配件。

萊爾富提醒民眾，《哆啦A夢》50周年紀念款醫療口罩已於全台萊爾富門市櫃台開放預購，全台限量20,000盒，成人15,400盒、小孩4,600盒，每款10片，成功預購完成民眾請於5月15日後，再回原購買門市取貨。