新興職業「運動陪練師」 用運動加值職場改變人生

新興職業「運動陪練師」首度登台，創辦推廣人范寶蓮從國外運動產業如美國NBA、職棒大聯盟觀察到運動員除教練外，還有一個最重要的夥伴「Skiller Trainer」，需瞭解運動心理學、運動傷害預防，同時在專業的運動陪伴中，針對每一個運動人的體能目標需求，制定客製化的體能訓練計畫，范寶蓮將這股新興職業風潮帶到台灣，並定義為運動陪練師，不止為所有熱愛運動人士，更多是服務藉由運動來增強自身專注力、行動力、自信心、意志力的創業者、高管、中小企業的老闆，達到用運動加值職場與改變人生的目標。

范寶蓮入圍過金鐘獎、創辦台灣第一次女子鐵人三項以及第一支商業化鐵人三項訓練營、還得過體育署運動創業比賽績優成績，雖然人生曾因家變進入大轉折跌入谷底而一無所有，但在運動生活中翻轉重建自己的人生，也幫助上千人透過運動改變，同時看見更多金錢以外的價值，目前更進一步創辦運動陪練師（skills trainer），以專業的運動陪練，幫助老闆、高管、創業者，以及任何有需要的個人，用運動來增值與改變人生。

自嘲曾經是個運動白癡的范寶蓮，進一步分享自己可以跑完金門馬拉松全馬42公里的經驗，也是有個擔任運動陪練師角色的朋友，讓他充分信任並安心按照陪練師提供的資訊建議，一步步帶她跑完距離，所有范寶蓮以前的朋友都很驚訝不敢相信，同時也建立起她對自己人生的自信，同時，范寶蓮強調這位扮演運動陪練師角色的朋友，是從她開始跑步的那一年，有將近兩年的時間都在進行陪練輔導，從比較正確的跑姿應該怎麼跑，以及可能跑多久要休多久，並且不斷加強心理層面的建設，最後才有跑完全馬的成果。

對於培訓課程內容，范寶蓮透露，運動陪練師將會以鐵人三項為基礎來開展，陪訓師資堪稱黃金陣容，目前暫訂包含台灣第一位成人游泳教學的教練顧問吳燿宇，吳教練本身也是知名的Youtuber；跑步訓練則是一位來自於台中、台灣著名野地冒險家陳仲仁；自行車訓練則是曾擔任中華民國國手的著名運動員邱韋強，五月在台北與新竹都將召開免費說明會，歡迎所有想用運動加值職場、改變人生的朋友密切注意VFT創業實戰教育學院臉書專業消息，一起共襄盛舉。

VFT創業實戰教育學院、沃客買創投創辦人彭思舟博士表示，范寶蓮也是領袖人整合行銷公司創辦人，是台灣少數將鐵人三項運動帶入商業整合培訓，把企業領導者經營培訓跟運動結合，培養商業菁英的成功創業家，這次與VFT合作在台灣首次創辦推廣運動陪練師，有系統的整合培養擁有計畫（客製化）體能訓練進度目標、運動傷害預防、運動心理建設、運動產業情蒐能力、輔導溝通技巧等專業人才，並將服務對象擴大到所有想要用運動增值與改變人生的運動人，未來市場熱度可期。