抗議油煙味　空氣品質顧問現場直擊

很多商用空間如醫院美食街、大樓辦公室、或百貨公司停車場等，由於中央空調及大樓管線設計問題，導致空間內常有異味或臭味陣陣飄出，令消費者觀感欠佳。空氣品質顧問專家、普印通科技總經理許紋賓認為，「味道是企業的第二張名片，『除臭』是很多商用空間亟需面對的挑戰。」

2006開業至今 15 年，許紋賓原本從事印表機設備租用，因不時接到客戶反應印表機使用時容易產生粉塵及怪味，基於為客戶解決問題的核心理念，普印通開始代理商用空氣清靜機租賃，提供客戶淨化空氣品質的解決方案。卻唯獨「臭味」仍無法有效改善。

「我們在各大展會不停找解決方案，終於讓我們遇見專業的日本濃縮除臭液，我們很快代理進台灣終於在九年前真正為客戶做到『除臭』的服務。」許紋賓在接受專訪時談起這段轉型的心路歷程，仍覺得這條路走來一路艱辛。

「這幾年我現場看了超過1000 個商用空間，幫客戶配搭出幾千種除臭的解決方式，」許紋賓接著說明轉型過程，「我們將除臭液送SGS檢測，取得無農藥、無重金屬、無其他添加的天然植物性檢驗證明，再依客戶需求將除臭液調配在不同的解決方案，像霧化器、冷氣出風口等。」

有燒烤店近日採用了普印通提供的除臭機，客人出來餐廳門口，在機器前面轉兩圈，身上味道就不見了，每次都可見到客人在除臭機前面排隊，大獲客人喜愛及好評，甚至引起媒體爭相報導！

裝排油煙機就好？關鍵在於如何分解臭味！

說到「除味道」，一般人最常想到就是裝排油煙機就好，經濟又實惠，為什麼需要大費周章使用除臭顧問服務呢？許紋賓分享一個醫美診所的案例。

「那位客人是剛開業沒多久的醫美診所，搬到一棟也剛裝潢好的新商業大樓，但因為大樓的冷氣管線設計不佳，因此診所內常不時飄來煙味、油漆味、甚至令人作嘔的排泄味，這會嚴重影響醫美診所的來客數，但又不可能全部重新裝潢。」

「我們到現場勘查後，幫他們安裝商用造霧器，在裡面調配天然的除臭液再往上送到冷氣口，有效將味道完全打散並消除，客人也很滿意。」對於空氣品質顧問服務，許紋賓認為很多情況必須客製化給予建議，才能幫助客戶把錢花在刀口上。

「除臭」是門好生意 雲端數據成為產業競爭關鍵

許紋賓觀察到，近期「除臭」的需求有日益攀升的趨勢，許紋賓開始思考將「除臭」服務擴大並規模化，讓更多客人可以受惠。累積上千個實戰案例，許紋賓大手筆買進空氣偵測儀器，自行配搭網路數據模組，組合成「空氣偵測盒」，只要將偵測盒置放在商用空間中，偵測數據就會傳送到雲端，許紋賓再依據雲端數據製作分析報告，提供客戶長時間的空氣品質改善數據。

「這項服務是我首創的，我一直思考如何讓更多客戶都可以不再被臭味及空氣品質困擾，也因此我們提供的設備都經過美國 FDA 衛福部的認證，再搭配雲端數據監測，才能長期有效的解決客戶問題。」

「無效就退費！」堅定的說出這句，許紋賓不只在空氣淨化領域中找到一片藍海，更積極著手籌辦「空氣品質協會」，「我希望日後大家想到商用空間要除臭，就找普印通！」打造企業的第二張無味清新名片：https://printtown.com.tw/clean-way-deodorant/