ZEPRO RUN 全國半馬彰化登場

繼上周台中豐原後，ZEPRO RUN 來到具有古城風味的彰化鹿港，將近有8,000名跑者聚集在鹿港體育場，除了逛老街、賞古蹟建築、吃在地美食外，跑者也用雙腳與汗水體驗繁華古城的文化底蘊，感受鹿港小鎮在地人的熱情。

選手於鳴槍後快速衝刺。

所有獲勝者欣喜合影。

2021 ZEPRO RUN 彰化場全國半程馬拉松一早就迎接彰化縣長王惠美及鹿港鎮長許志宏來為跑者加油打氣，彰化縣縣長王惠美更是期許跑者在老天爺保佑下，在天氣穩定舒適的時刻，各個都跑出好成績，主辦單位全統運動用品股份有限公司總經理余俊芳表示鹿港是個很有深度文化的地方，有讓人懷念美味的食物、台灣信仰中心天后宮，建議跑者在參加路跑之餘，可以安排2天一夜的行程，邊走邊看邊拍邊吃，享受路跑健康帶來的樂趣生活。在彰化縣政府努力推動「運動i台灣」的行動下，透過多元運動的辦理，鼓勵民眾愛自己、喜歡運動開始，進而發展建立規律運動，打造一個人人愛運動、運動愛自己的生活場域，今年ZEPRO RUN彰化鹿港全國半程馬拉松活動共有三種不同路線，分別是健康組5公里、路跑組10公里、半馬組21公里，期許跑者從不同路線上，來挑戰自己、突破自己。

此次ZEPRO RUN彰化場10K男子女子組分別由葉祐育及許玉芳拿到冠軍；21K男子組由來自馬拉西亞，目前定居台灣的陳洪龍以1”13”02奪冠、21K女子組則由鹿港女兒何慶燕以1”31”26拿下凸台金牌，今天登場的2021ZEPRO RUN彰化場，主辦單位更是加碼抽獎內容，提供50雙天弓SKY BOW 馬拉松競速跑鞋總價值高達20萬的禮品，天弓競速跑鞋內有碳纖維墊片，減輕跑鞋重量，僅僅不到200g，幫助跑者提升在跑場上的成績。依據中央疫情指揮中心所頒布的最新公告內容，主辦單位全統運動用品股份有限公司將遵循所有防疫政策，以照顧跑友優先為前提，參與活動期間所有選手及陪伴者進入會場皆須接受體溫測量、手部消毒；在會場時須全程配戴口罩，保持社交距離。主辦單位落實參賽人員實名制登記、於補給站提供杯水、酒精消毒，並於賽道回程設置跑者分流緩衝區，協助跑者舒緩呼吸，另外加強流動廁所門把消毒，確保所有防護線。